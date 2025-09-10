Μάντσεστερ Σίτι: Νοκ άουτ και ο Μαρμούς ενόψει Γιουνάιτεντ- Τραυματίστηκε στον αγώνα κόντρα στη Μπουρκίνα Φάσο

Οι τραυματισμοί στη Σίτυ συνεχίζονται. Μετά τους Τσέρκι, Στόουνς και Κουσάνοφ τραυματίστηκε και ο Μαρμούς.

Η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει ένα ακόμη πρόβλημα ενόψει του ντέρμπι της Κυριακής εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά και τον τραυματισμό του Ομάρ Μαρμούς στο γόνατο κατά τη διάρκεια των διεθνών υποχρεώσεών του με την Αίγυπτο.

Ο 27χρονος επιθετικός συμμετείχε στην αρχική ενδεκάδα για τον προκριματικό αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Τρίτης (09/09) εναντίον της Μπουρκίνα Φάσο, αλλά άντεξε λιγότερο από δέκα λεπτά πριν αποχωρήσει κουτσαίνοντας. Το περιστατικό συνέβη μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα στο τέταρτο λεπτό, με τον Μαρμούς αρχικά να προσπαθεί να συνεχίσει, προτού δώσει σήμα ότι δε μπορεί να συνεχίσει άλλο και ζητήσει αλλαγή.

Οι «Πολίτες» εξέδωσαν το πρωί της Τετάρτης (10/09) ιατρικό ανακοινωθέν, με το οποίο ενημερώνουν τους φιλάθλους για τη κατάσταση του Αιγύπτιου επιθετικού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Σίτι:

Η Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαιώνει ότι ο Ομάρ Μαρμούς τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια των διεθνών υποχρεώσεών του με την Αίγυπτο.

Ο επιθετικός της Σίτι τραυματίστηκε στα πρώτα στάδια του αγώνα της Αιγύπτου με την Μπουρκίνα Φάσο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου το βράδυ της Τρίτης.

Τα αρχικά αποτελέσματα μιας υπερηχογραφικής εξέτασης που πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο δείχνουν ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι του Μάντσεστερ την Κυριακή και τώρα θα επιστρέψει στο Μάντσεστερ για περισσότερες εξετάσεις και για να ξεκινήσει την αποκατάστασή του.

Όλοι στην Σίτι εύχονται στον Ομάρ ταχεία ανάρρωση.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα είναι ήδη καταβεβλημένη από προβλήματα φυσικής κατάστασης. Πέρα από τον Μαρμούς, οι Ματέο Κόβατσιτς, Ράγιαν Τσέρκι, Φιλ Φόντεν, Γιόσκο Γκουαρντιόλ, Σαβίνιο και Αμπντουκόντιρ Κουσάνοφ έχουν μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης λόγου τραυματισμών, ενώ και ο Τζον Στόουνς αποσύρθηκε από την εθνική ομάδα της Αγγλίας λόγω μυϊκού προβλήματος.