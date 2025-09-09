Στην Πορτογαλία αποκαλύπτουν απομάκρυνση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο από τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ μέσα στις επόμενες ώρες, με τον Πορτογάλο να αποχωρεί άμεσα από τον πάγκο.

Επικείμενο διαζύγιο μεταξύ Νότιγχαμ Φόρεστ και Νούνο Εσπίριτο Σάντο αποκαλύπτει η «Record». Οι σχέσεις μεταξύ των δυο πλευρών ήταν τεταμένες το τελευταίο διάστημα, με τον Πορτογάλο τεχνικό μάλιστα να εκφράζει δημόσια το... παράπονό του και δηλώνει πως το κλίμα έχει ψυχραθεί με τον ισχυρό άνδρα της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σε βαθμό τέτοιο όπου η Πορτογαλική «Record» να υποστηρίζει πως η συνεργασία τους δεν θα συνεχιστεί. Οι σχετικές ανακοινώσεις μάλιστα θα μπορούσαν να καταφτάσουν μέχρι και μέσα στις επόμενες ώρες, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να γυρίζει σελίδα έπειτα από ένα ξεκίνημα που έχει βρει στη 10η θέση της Premier League με απολογισμό τεσσάρων βαθμών στις τρεις πρώτες αγωνιστικές.

Το σχετικό δημοσίευμα από εκεί και πέρα επικαλείται θέματα του αγγλικού Τύπου με υποψήφιους αντικαταστάτες όπως οι Άγγελος Ποστέκογλου, Μπρένταν Ρότζερς και Ζοσέ Μουρίνιο, ενώ πρόσφατα ο έγκυρος δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, συνέδεσε το κλαμπ με την περίπτωση του πρώην προπονητή του Βελγίου, Ντομένικο Τεντέσκο, που παραμένει από τον Ιανουάριο μακριά από τους πάγκους.