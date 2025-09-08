Ρούνεϊ για Φαν Χάαλ: «Είδε πρώτη φορά τη γυναίκα μου και της είπε ότι έχω πολύ δυνατό σπέρμα»

Ο Γουέιν Ρούνεϊ, σε συνέντευξή του, θυμήθηκε την πρώτη συνάντηση της συζύγου του, Κόλιν, με τον Λουίς φαν Χάαλ, και η ατάκα του Ολλανδού προπονητή για τα… παιδιά τους άφησε όλους άφωνους.

Ο Γουέιν Ρούνεϊ μοιράστηκε μια αρκετά αμήχανη ιστορία από την εποχή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όταν η σύζυγός του, Κόλιν, γνώρισε για πρώτη φορά τον τότε προπονητή των Red Devils, Λουίς φαν Χάαλ.

Ο Ολλανδός τεχνικός, γνωστός για τον εκρηκτικό χαρακτήρα του, είχε πάει για φαγητό με παίκτες, συζύγους, συντρόφους και το επιτελείο. Όπως αποκάλυψε ο Ρούνεϊ, μόλις γνώρισε την Κόλιν, της είπε: «Τα παιδιά σας μοιάζουν πολύ με τον πατέρα» και όταν εκείνη συμφώνησε, τότε αυτός πρόσθεσε: «Έχει πολύ ισχυρό σπέρμα».

Ο Ρούνεϊ παραδέχεται ότι η ατάκα ήταν… αμήχανη αλλά ταυτόχρονα τον έκανε να γελάσει: «Τον λάτρευα, ήταν τόσο αστείος. Απλώς προχωρήσαμε παρακάτω. Ήταν διαφορετικός, ξεχωριστός και ως προπονητής έμαθα περισσότερα από αυτόν από ό,τι από οποιονδήποτε άλλον».