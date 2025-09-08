Ρούνεϊ για Φαν Χάαλ: «Είδε πρώτη φορά τη γυναίκα μου και της είπε ότι έχω πολύ δυνατό σπέρμα»
Ο Γουέιν Ρούνεϊ μοιράστηκε μια αρκετά αμήχανη ιστορία από την εποχή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όταν η σύζυγός του, Κόλιν, γνώρισε για πρώτη φορά τον τότε προπονητή των Red Devils, Λουίς φαν Χάαλ.
Ο Ολλανδός τεχνικός, γνωστός για τον εκρηκτικό χαρακτήρα του, είχε πάει για φαγητό με παίκτες, συζύγους, συντρόφους και το επιτελείο. Όπως αποκάλυψε ο Ρούνεϊ, μόλις γνώρισε την Κόλιν, της είπε: «Τα παιδιά σας μοιάζουν πολύ με τον πατέρα» και όταν εκείνη συμφώνησε, τότε αυτός πρόσθεσε: «Έχει πολύ ισχυρό σπέρμα».
Ο Ρούνεϊ παραδέχεται ότι η ατάκα ήταν… αμήχανη αλλά ταυτόχρονα τον έκανε να γελάσει: «Τον λάτρευα, ήταν τόσο αστείος. Απλώς προχωρήσαμε παρακάτω. Ήταν διαφορετικός, ξεχωριστός και ως προπονητής έμαθα περισσότερα από αυτόν από ό,τι από οποιονδήποτε άλλον».
Δείτε ΕπίσηςΟ γιος του Ρούνει στα... χνάρια του πατέρα του: Έκανε άλμα 3ων ηλικιακών ομάδων στην Γιουνάιτεντ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.