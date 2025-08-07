Ο γιος του Ρούνει στα... χνάρια του πατέρα του: Έκανε άλμα 3ων ηλικιακών ομάδων στην Γιουνάιτεντ

Στα χνάρια του πατέρα του βαδίζει ο Κάι Ρούνεϊ, που στα 15 του κλήθηκε να εκπροσωπήσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε ένα από τα κορυφαία τουρνουά νέων στην Ευρώπη.

Ο Κάι Ρούνεϊ, γιος του θρύλου, Γουέιν Ρούνεϊ, προωθήθηκε στην Κ19 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να συμμετάσχει στο διεθνές τουρνουά Mladen Ramljak Memorial στο Ζάγκρεμπ, παρότι είναι μόλις 15 ετών. Πρόκειται για άλμα τριών ηλικιακών κατηγοριών, που αναδεικνύει τη δυναμική του νεαρού επιθετικού.

Ο Κάι κέρδισε την εμπιστοσύνη του τεχνικού επιτελείου της Γιουνάιτεντ μετά τις εξαιρετικές του εμφανίσεις στο τουρνουά, Super Cup NI στη Βόρεια Ιρλανδία, όπου πραγματοποίησε μία εξαιρετική διοργάνωση με την ομάδα Κ16 των Κόκκινων Διαβόλων, φτάνοντας έως τον τελικό, όπου ηττήθηκαν από τη Σαουθάμπτον.

Στο τουρνουά του Ζάγκρεμπ, ο Κάι θα αντιμετωπίσει παίκτες έως και τέσσερα χρόνια μεγαλύτερους, από μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες όπως η Γιουβέντους, η Ντινάμο Ζάγκρεμπ, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπενφίκα.

Η απάντηση του Γουέιν Ρούνεϊ για τον γιο του, Κάι

Όταν ο πατέρας του, Γουέιν Ρούνεϊ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για τον γιο του, απάντησε:

«Απλώς παίζει, αυτό κάνει πάντα. Είναι άδικο να του φορτώνεται μεγάλη πίεση, είναι μόνο 15. Αλλά διαχειρίζεται το βάρος του επωνύμου του πολύ καλά».

Ο Κάι εντάχθηκε στην ακαδημία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2020, σε ηλικία 11 ετών, και από τότε ανεβαίνει σταθερά τα επίπεδα των τμημάτων υποδομής. Το στυλ παιχνιδιού του θυμίζει εκείνο του πατέρα του, ενώ τα στελέχη των Κόκκινων Διαβόλων ξεχωρίζουν την ψυχραιμία του, την κίνησή του χωρίς την μπάλα και το ένστικτό του στο σκοράρισμα.