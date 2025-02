Με μαζική διαμαρτυρία έξω από το γήπεδο της ομάδας, χιλιάδες οπαδοί της Τότεναμ ζήτησαν την αποχώρηση του προέδρου, Ντάνιελ Λέβι, από τον σύλλογο.

«Βράζει» η οπαδική βάση της Τότεναμ, βλέποντας την ομάδα να μην μπορεί να ακολουθήσει τις προσδοκίες και να πρωταγωνιστήσει με συνέπεια στο κορυφαίο επίπεδο. Έτσι, χιλιάδες οπαδοί των Spurs συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο της ομάδας πριν το ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (16/02 - 18:30) και διαμαρτυρήθηκαν μαζικά κατά του προέδρου, Ντάνιελ Λέβι.

🚨 Strong turnout from #thfc fans protesting against Daniel Levy and ENIC. 🎥 @AlasdairGold pic.twitter.com/0kgIoJjgup

«24 χρόνια, 16 προπονητές, 1 τρόπαιο. Ώρα για αλλαγή!», «Έξω ο Λέβι, αντέξαμε αρκετά», ήταν μόνο μερικά από τα οργισμένα μηνύματα κατά του Λέβι, ο οποίος εδώ και καιρό έχει γίνει... κόκκινο πανί για τους φίλους της Τότεναμ. Ο 63χρονος είναι πρόεδρος του club από το 2001, διάστημα στο οποίο η ομάδα έχει πανηγυρίσει μόνο την κατάκτηση του League Cup το 2008.

Spurs fans protesting in numbers against Daniel Levy ahead of their Premier League fixture with Manchester United today.🗣️ pic.twitter.com/whoqQRDzaA