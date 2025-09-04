Ο 53χρονος άνδρας που έσπειρε τον τρόμο τραυματίζοντας εκατοντάδες στην παρέλαση της Λίβερπουλ τον περασμένο Μάιο, αρνείται κάθε κατηγορία εις βάρος του, μεταξύ των οποίων και αυτής για επικίνδυνη οδήγηση.

Η σεζόν 2024/2025 βρήκε τη Λίβερπουλ στην κορυφή της Premier League με την κατάκτηση του 20ού πρωταθλήματος της ιστορίας της, επίτευγμα που πανηγυρίστηκε με μεγαλοπρεπή παρέλαση στους δρόμους της πόλης στις 26 Μαΐου.

Ωστόσο, η μέρα στιγματίστηκε από το σοκαριστική στιγμή που αυτοκίνητο έπεσε με φόρα πάνω σε οπαδούς, τραυματίζοντας περισσότερους από 130 ανθρώπους. Ο άντρας που κατηγορείται είναι ο 53χρονος Πολ Ντόιλ, ο οποίος μάλιστα δήλωσε «αθώος» για τις κατηγορίες που του προσάπτονται.

Ο Ντόιλ, που είχε κατηγορηθεί αρχικά για επτά αδικήματα, αντιμετωπίζει πλέον συνολικά 31. Μεταξύ αυτών είναι η κατηγορία για επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση. Παρ' όλα αυτά, ο 53χρονος αρνείται οποιαδήποτε κατηγορία εις βάρος του.

Θυμίζουμε ότι οι αρχικές μαρτυρίες έκαναν λόγο για έναν άνδρα που είχε μόλις βγει από μπαρ της περιοχής και προσπάθησε να διασχίσει έναν γεμάτο με οπαδούς δρόμο με το όχημά του, ενώ στη συνέχεια επιτάχυνε απότομα παρασέρνοντας πολλούς και προκαλώντας τον τραυματισμό εκατοντάδων. Ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ λίγες ημέρες μετά το συμβάν. Ο Ντόιλ παραμένει υπό κράτηση και η δίκη του είναι προγραμματισμένη για τις 24 Νοεμβρίου.