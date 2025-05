Στη δημοσιότητα έδωσε η Αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ τα στοιχεία του δράστη που προκάλεσε τρόμο στην παρέλαση της Λίβερπουλ, ο οποίος κατηγορείται για επτά αδικήματα.

Προχωρούν οι εξελίξεις γύρω από τον οδηγό του τρόμου στο Μέρσαϊσαϊντ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της παρέλασης της Λίβερπουλ για την κατάκτηση της Premier League παρέσυρε πλήθος κόσμου στην οδό Water Street με απολογισμό 79 τραυματίες.

Λίγες μέρες μετά το τρομακτικό συμβάν, η Αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ συνέλαβε τον δράστη και κατόπιν έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του.

Όπως έγινε γνωστό πρόκειται για τον 53χρονο, Πολ Ντόιλ, πρώην πεζοναύτη και νυν επιχειρηματία, που διαμένει σε ακίνητο αξίας 300 χιλιάδων λιρών στο Γουέστ Ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ μαζί με τη σύζυγο και τα τρία παιδιά του.

Ο δράστης παραμένει υπό κράτηση και θα εμφανιστεί την Παρασκευή (30/5) ενώπιον του δικαστηρίου. Εις βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία αποτελούμενη από επτά αδικήματα, μεταξύ των οποίων η επικίνδυνη οδήγηση και η πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης με πρόθεση.

Paul Doyle has been charged over the Liverpool crash horror, he is pictured for first time in the media.#SCUM pic.twitter.com/8T9FIxiGty — Adam Brooks AKA EssexPR 🇬🇧 (@EssexPR) May 29, 2025

Liverpool parade horror ex royal marine commando charged



Paul Doyle, 53, charged after car ploughed into crowds at Liverpool parade



A DAD-of-three charged after 79 people were injured in the Liverpool parade smash has been revealed as an ex-Royal Marine.



Football fans were… pic.twitter.com/pWZzv7W1Rm May 29, 2025