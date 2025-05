Η αστυνομία του Merseyside επιβεβαίωσε τη σύλληψη ενός 53χρονου Βρετανού, κατοίκου της περιοχής του Λίβερπουλ.

Η αστυνομία του Merseyside απηύθυνε έκκληση προς το κοινό να κρατήσει την ψυχραιμία του και να αποφύγει τις εικασίες σχετικά με τις συνθήκες του σοκαριστικού περιστατικού που σημειώθηκε στην οδό «Water Street», στο κέντρο του Λίβερπουλ. Σε επίσημη ανακοίνωση, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο συλληφθείς είναι ένας 53χρονος λευκός Βρετανός, κάτοικος της περιοχής του Λίβερπουλ.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι ενδελεχείς έρευνες με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στη σύγκρουση του οχήματος με τους πεζούς. Η αστυνομία διαβεβαιώνει πως θα ενημερώσει το κοινό για κάθε νέα εξέλιξη, ενώ καλεί όλους να αφήσουν τα αρμόδια όργανα να κάνουν απρόσκοπτα τη δουλειά τους. Υπάρχουν μαρτυρίες πως υπήρχε και άλλος μέσα στο αυτοκίνητο, χωρίς πάντως να διευκρινίζεται κάτι περισσότερο από την αστυνομία.

#BREAKING : Footage of the attacker who rammed a car into a crowd of people during Liverpool FC's victory parade. #LFC #LFCParade #LiverpoolFC #Liverpool #DaleStreet #LiverpoolFC #UK #unitedkingdom pic.twitter.com/h3aSOC7wKm