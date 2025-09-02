Τσιμίκας: To συγκινητικό «αντίο» από 6χρονο οπαδό της Λίβερπουλ (vid)
Ο Ίσαακ Κίρνεϊ είναι ένας μικρούλης οπαδός της Λίβερπουλ που έχει συγκινήσει ουκ ολίγες φορές τον κόσμο της Premier League. Ο 6χρονος Reds, πάσχει από το σύνδρομο Wolf-Hirschhorn, μία σπάνια γενετική διαταραχή που προκαλεί καθυστέρηση στην ανάπτυξή του.
Είναι επίσης μεγάλος φαν του Κώστα Τσιμίκα, με τον οποίο ο μικρός -όπως και άλλους ποδοσφαιριστές της ομάδας- έχει αναπτύξει μία ιδιαίτερη σχέση τα τελευταία χρόνια. Για αυτό και η αποχώρηση του Έλληνα μπακ από τη Λίβερπουλ στενοχώρησε τον μικρό Ίσαακ, ο οποίος θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα στον Τσιμίκα μετά την ανακοίνωση του δανεισμού του στη Ρόμα.
2 Besties - Reunited ❤️ Thank you so much to Tsimikas for inviting Isaac into the lambo for a picture 🤩 Another lifelong memory for him ✨ pic.twitter.com/qRe5yA3JsAMay 24, 2025
«Γεια, Τσίμι! Ήθελα απλά να σου ευχηθώ καλή τύχη στη Ρόμα! Θα μου λείψεις πολύ, αλλά ελπίζω να σε δω σύντομα. Είσαι ο δικός μας Greek Scouser», είναι το συγκινητικό και γλυκό «αντίο» του Ίσαακ προς τον Έλληνα διεθνή.
