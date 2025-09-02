Με ένα σύντομο βίντεο, ο μικρός οπαδός της Λίβερπουλ, Ίσαακ Κίρνεϊ, αποχαιρέτησε τον καλό του φίλο Κώστα Τσιμίκα μετά τον δανεισμό του Έλληνα μπακ στη Ρόμα.

Ο Ίσαακ Κίρνεϊ είναι ένας μικρούλης οπαδός της Λίβερπουλ που έχει συγκινήσει ουκ ολίγες φορές τον κόσμο της Premier League. Ο 6χρονος Reds, πάσχει από το σύνδρομο Wolf-Hirschhorn, μία σπάνια γενετική διαταραχή που προκαλεί καθυστέρηση στην ανάπτυξή του.

Είναι επίσης μεγάλος φαν του Κώστα Τσιμίκα, με τον οποίο ο μικρός -όπως και άλλους ποδοσφαιριστές της ομάδας- έχει αναπτύξει μία ιδιαίτερη σχέση τα τελευταία χρόνια. Για αυτό και η αποχώρηση του Έλληνα μπακ από τη Λίβερπουλ στενοχώρησε τον μικρό Ίσαακ, ο οποίος θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα στον Τσιμίκα μετά την ανακοίνωση του δανεισμού του στη Ρόμα.

«Γεια, Τσίμι! Ήθελα απλά να σου ευχηθώ καλή τύχη στη Ρόμα! Θα μου λείψεις πολύ, αλλά ελπίζω να σε δω σύντομα. Είσαι ο δικός μας Greek Scouser», είναι το συγκινητικό και γλυκό «αντίο» του Ίσαακ προς τον Έλληνα διεθνή.