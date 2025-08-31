Ποδοσφαιριστής της Ρόμα και με τη βούλα ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος την επομένη σεζόν θα αγωνίζεται στη Serie A ως δανεικός από τη Λίβερπουλ.

Ο ανταγωνισμός στο αριστερό «φτερό» της άμυνας με την άφιξη του Μίλος Κέρκες από τη Μπόρνμουθ και την παραμονή του Άντι Ρόμπερτσον ώθησε τον Κώστα Τσιμίκα μακριά από τη Λίβερπουλ... έστω και προσωρινά! Ο Έλληνας αριστερός μπακ τη νέα σεζόν δεν θα αγωνίζεται στην Premier League, καθώς μετακομίζει πολύ πιο νότια, στην Ιταλία και τη Serie A.

Όπως είχε γίνει γνωστό η Ρόμα είχε πείσει τον ίδιο και τη Λίβερπουλ για την ολοκλήρωση του deal, το οποίο πλέον είναι γεγονός. Η ομάδα της Ρώμης συγκεκριμένα ανακοίνωσε τον δανεισμό του Τσιμίκα για την επόμενη σεζόν και τον καλωσόρισε με τιμές στην ομάδα μέσω ανάρτησης στα social media.

Κάπως έτσι ο «Τσίμι» απέκτησε για μια νέα ποδοσφαιρική στέγη και η Ρόμα δυνάμωσε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις της με το ελληνικό ποδόσφαιρο... Στο παρελθόν άλλωστε επτά ακόμη Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν υπηρετήσει τους Τζαλορόσι, με τους Χολέβας, Ταχτσίδη, Μανωλά, Δέλλα, Χούτο, Τοροσίδη και Κεραμίτση να έχουν φορέσει με τη σειρά τους τη φανέλα.

Από την πλευρά του ο Τσιμίκας θα... αντιστρέψει τους αριθμούς στη δική του φανέλα, καθώς σε αντίθεση με το «21» που φορούσε στη Λίβερπουλ, επέλεξε να αγωνίζεται με το «12» στη Ρόμα. Την προηγούμενη σεζόν ο Έλληνας αμυντικός κατέγραψε συνολικά 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό δυο ασίστ με τους Reds.