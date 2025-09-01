Οι «κόκκινοι διάβολοι» φέρεται να επέλεξαν τον Βέλγο για τη θέση κάτω από τα δοκάρια, καθώς ήρθαν σε συμφωνία με την Αντβέρπ για την απόκτησή του.

Ο κύβος ερρίφθη στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όσον αφορά τη θέση του τερματοφύλακα. Όπως μετέδωσε ο Ντέιβιντ Όρσταϊν, οι «κόκκινοι διάβολοι» ήρθαν σε οριστική συμφωνία με την Ρόγιαλ Αντβέρπ για λογαριασμό του Σένε Λάμενς.

Νωρίτερα μέσα στη μέρα (1/9), ο αγγλικός σύλλογος είχε έρθει σε προφορική συμφωνία και με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ωστόσο απέμενε το deal με τον σύλλογο, ενώ παράλληλα υπήρχαν επαφές και με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ωστόσο, φαίνεται πως η απόφαση της ομάδας του Ρούμπεν Αμορίμ είναι η απόκτηση του 23χρονου κίπερ.

Όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα, το deal των δυο ομάδων κυμαίνεται στα 21 εκατ. ευρώ συν μπόνους, ενώ δεν υπάρχει κάποιο ποσοστό μεταπώλησης για τους Βέλγους. Ο Λάμενς αναμένεται να υπογράφει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με τη Γιουνάιτεντ και καλείται να λύσει το σοβαρό πρόβλημα κάτω από τα γκολποστ.