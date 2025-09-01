Ακόμη ένας δανεισμός είναι προ των πυλών για τον Τζέιντον Σάντσο, που αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Άστον Βίλα.

Δανεισμών... συνέχεια έχει το μενού για τον Τζέιντον Σάντσο, που όπως όλα δείχνουν θα φοράει τη φανέλα της Άστον Βίλα για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Ο Άγγλος εξτρέμ ως γνωστόν βρισκόταν στη λίστα των προς αποχώρηση παικτών από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία φέρεται πως στο... φώτο φίνις κατόρθωσε να τον στείλει δανεικό.

Ο Ουνάι Έμερι ήθελε ενίσχυση στα εξτρέμ και βλέπει στον Σάντσο έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να βοηθήσει να επιτευχθούν οι στόχοι του κλαμπ, ενώ και ο ίδιος θέλει να «αναγεννηθεί», όντας ακόμη μόλις 25 ετών.

Θυμίζουμε πως ο Άγγλος winger αποκτήθηκε το 2021 από τους «κόκκινους διαβόλους» έναντι 85 εκατ. ευρώ από την Μπορούσια Ντόρτμουντ και έκτοτε τον έχουν παραχωρήσει δανεικό τόσο πίσω... στους Βεστφαλούς, όσο και στην Τσέλσι, με την οποία κατέκτησε το Conference League.