Ο Κάλουμ Χάντσον-Οντόι θα παραμείνει κάτοικος «Σίτι Γκράουντ» για ακόμη τρία χρόνια, καθώς η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Άγγλο εξτρέμ μέχρι το 2028.

Ο σχεδιασμός της νέας σεζόν για τη Νότιγχαμ Φόρεστ συνεχίζεται πυρετωδώς, με τον σύλλογο να προσθέτει καινούριες... πινελιές. Πότε πρόκειται για αφίξεις, όπως νωρίτερα μέσα στη μέρα με την απόκτηση του Νικολό Σαβόνα από την Γιουβέντους και πότε για εσωτερικές ενισχυτικές «ενέσεις».

Ένας από τους παίκτες που η διοίκηση ήθελε να κρατήσει στο υπάρχον ρόστερ της ήταν και ο Κάλουμ Χάντσον-Οντόι. Ο 24χρονος Άγγλος αριστερός εξτρέμ επιβραβεύτηκε για τη συνεισφορά του στον σύλλογο με νέο τριετές συμβόλαιο το οποίο τον «δένει» στο «Σίτι Γκράουντ» μέχρι το 2028.

Νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, η Νότιγχαμ είχε ανανεώσει τη συνεργασία της και με τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ, ενώ τώρα σειρά πήρε ο Χάντσον-Οντόι που μετράει ήδη ένα γκολ τη φετινή σεζόν. Θυμίζουμε ότι ο 24χρονος είχε μετακομίσει στο Νότιγχαμ το φθινόπωρο του 2023 προερχόμενος από την Τσέλσι.