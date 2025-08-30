Ακόμα... πανηγυρίζει την τρομερή της πρόκριση η Γκρίμσμπι, που δεν χάνει ευκαιρία να «τσιγκλά» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το κάζο της στο League Cup.

Όσο καιρός κι αν περάσει, το προ ημερών κατόρθωμα της Γκρίμσμπι θα μείνει για πάντα χαραγμένο στην ιστορία της. Δεν αποκλείει κάθε μέρα μια ομάδα του μεγέθους της τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άλλωστε... Και για αυτό δεν χάνει ευκαιρία να τρολάρει τους Κόκκινους Διαβόλους!

Το έκανε και το Σάββατο (30/08), ανακοινώνοντας με ιδιαίτερο τρόπο τη σύνθεσή της για το παιχνίδι κόντρα στην Μπρίστολ Ρόβερς. Αναπαράγοντας το... meme του «αξιολύπητου» Αμορίμ με το πινακάκι του στον πάγκο του γηπέδου της, έβαλε τον προπονητή της να ανακοινώσει την ενδεκάδα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και έγινε viral στα social media! Βέβαια το τρολάρισμα στο τέλος της ημέρας τής βγήκε... ξινό, αφού έχασε το παιχνίδι με 1-0 μέσα στην έδρα της.