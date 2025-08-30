Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Το φοβερό τρολάρισμα της Γκρίμσπι στον... αξιολύπητο Αμορίμ (vid)
Όσο καιρός κι αν περάσει, το προ ημερών κατόρθωμα της Γκρίμσμπι θα μείνει για πάντα χαραγμένο στην ιστορία της. Δεν αποκλείει κάθε μέρα μια ομάδα του μεγέθους της τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άλλωστε... Και για αυτό δεν χάνει ευκαιρία να τρολάρει τους Κόκκινους Διαβόλους!
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Το... έκανε κι αυτό, αποκλείστηκε από την Γκρίμσμπι της τέταρτης κατηγορίας!
Το έκανε και το Σάββατο (30/08), ανακοινώνοντας με ιδιαίτερο τρόπο τη σύνθεσή της για το παιχνίδι κόντρα στην Μπρίστολ Ρόβερς. Αναπαράγοντας το... meme του «αξιολύπητου» Αμορίμ με το πινακάκι του στον πάγκο του γηπέδου της, έβαλε τον προπονητή της να ανακοινώσει την ενδεκάδα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και έγινε viral στα social media! Βέβαια το τρολάρισμα στο τέλος της ημέρας τής βγήκε... ξινό, αφού έχασε το παιχνίδι με 1-0 μέσα στην έδρα της.
Let's take you through our side for this afternoon... 😉#GTFC pic.twitter.com/jyCh7Q0pEl— Grimsby Town F.C. (@officialgtfc) August 30, 2025
Ruben Amorim on the bench while Man United were 2-0 down vs. Grimsby 😅 pic.twitter.com/4R0lGPQ4ZT— ESPN UK (@ESPNUK) August 28, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.