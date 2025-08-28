Πνίγηκε στο Γκρίμσμπι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έπεσε θύμα εξευτελιστικού αποκλεισμού από τον 2ο γύρο του League Cup, γονατίζοντας στα πέναλτι (2-2 κ.α) από την ομώνυνη ομάδα της League 2.

Δεν έχει τέλος η… κατηφόρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Οι Κόκκινοι Διάβολοι έγραψαν μια από τις μαύρες σελίδες της ιστορίας τους, αφού γονάτισαν προ της Γκρίμσμπι από την τέταρτη κατηγορία. Μια ομάδα με… χρηματιστηριακή αξία που οριακά ξεπερνά τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ εξευτέλισε το σύνολο του Ρούμπεν Αμορίμ και πήρε δραματική πρόκριση στη ρώσικη ρουλέτα.

Μετά το ισόπαλο 2-2 των 90 λεπτών - που ήρθε από δύο γκολ της Γιουνάιτεντ στο φινάλε - η αλύγιστη ομάδα από τη League 2 έκανε το θαύμα της σε μια διαδικασία με 26 εκτελέσεις πέναλτι!

Με την ευγενική χορηγία του Αντρέ Ονάνα, οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν από νωρίς στο καναβάτσο. Με την ορμή του γηπέδου της, η Γκρίμσμπι πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων, αφού στο 22’ ο Καμερουνέζος γκολκίπερ είχε κάκιστη αντίδραση στο σουτ του Βέρναμ και οκτώ λεπτά αργότερα έκανε τραγική έξοδο για να δώσει στον Γουόρεν την ευκαιρία να σκοράρει από κοντά και να παγώσει εντελώς τους Κόκκινους Διαβόλους, που και πάλι έδειχναν πολύ μακριά από τα απαιτούμενα στάνταρ τους.

Ακόμα κι έτσι βέβαια, η διαφορά δυναμικής ήταν χαοτική και οι γηπεδούχοι, παρά τη μάχη τους, δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν το σημαντικό τους προβάδισμα, όταν ο Ρούμπεν Αμορίμ έριξε στο γήπεδο παίκτες όπως ο Φερνάντες και ο Μπουμό. Ο δεύτερος ήταν αυτός που έβαλε ξανά τη Γιουνάιτεντ στο ματς μειώνοντας με ωραία ενέργεια και σουτ στο 75’. Οι Κόκκινοι Διάβολοι πίεσαν και βρήκαν την ισοφάριση, όχι όμως και το γκολ της ανατροπής, κι έτσι το ματς οδηγήθηκε στα πέναλτι!

Εκεί, η αγωνία κορυφώθηκε και μετά από 26 συνολικά εκτελέσεις, το χαμένο πέναλτι του Μπουμό έδωσε στην Γκρίμσμπι τη σπουδαία πρόκριση.

Όλα τα αποτελέσματα στο League Cup