Η Τσέλσι πιέζει για την απόκτηση του Φερμίν Λόπεθ στο φινάλε του μεταγραφικού παζαριού, με τις οικονομικές απαιτήσεις της Μπαρτσελόνα να κυμαίνονται κοντά στα 70 εκατομμύρια ευρώ.

Δεν έχει τελειώσει με τις μεταγραφές η Τσέλσι και πιέζει για την προσθήκη του Φερμίν Λόπεθ από τη Μπαρτσελόνα. Αφού έχασε τον Τσάβι Σίμονς μέσα από τα χέρια της από την Τότεναμ, η ομάδα του Λονδίνου έκανε στροφή στην περίπτωση του νεαρού Ισπανού για ενίσχυση στη μεσοεπιθετική γραμμή.

Ο διαφαινόμενος δανεισμός άλλωστε Φακούντο Μπουονανότε από τη Μπράιτον δεν φαίνεται να ικανοποιεί απόλυτα τους ιθύνοντες των Μπλε για τη μεσοεπιθετική γραμμή και η «Mundo Deportivo» αποκαλύπτει πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ προς τους Καταλανούς για την απόκτηση του Λόπεθ.

Παρόλα αυτά, η σχετική προσφορά δεν ικανοποίησε καθόλου τους Μπλαουγκράνα, οι οποίοι δεν μπήκαν καν στον κόπο να απαντήσουν... Αντίθετα η Μπαρτσελόνα θα επεξεργαζόταν μια πρόταση κοντά στα 70 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσει τον Φερμίν, ο οποίος από την πλευρά του φαίνεται να έχει πειστεί από το πρότζεκτ των Άγγλων.

Εφόσον ωστόσο η Τσέλσι δεν επιστρέψει με βελτιωμένη πρόταση τότε θα παραμείνει και τη νέα σεζόν στη Βαρκελώνη, ως ακόμα μια επιλογή στο rotation του Χάνσι Φλικ στη μεσοεπιθετική γραμμή.