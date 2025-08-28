Το Gazzetta βρέθηκε στο Μπράιτον και άκουσε τις προβλέψεις των οπαδών της ομάδας για τα γκολ που περιμένουν από τον Στέφανο Τζίμα.

Ήταν ήδη ενθουσιασμένοι, μόνο στην ιδέα των δύο πιο ελπιδοφόρων Ελλήνων επιθετικών στα χρώματα της ομάδας του. Τώρα που τους είδαν και εν δράσει δε, σίγουρα ο ενθουσιασμός τους θα είναι ακόμη μεγαλύτερος για τον Στέφανο Τζίμα και τον Μπάμπη Κωστούλα. Ειδικά ο πρώτος, που αγωνίστηκε και περισσότερο, μπόρεσε να κλέψει τα βλέμματα, σκοράροντας μέσα σε πέντε λεπτά τα δύο του πρώτα γκολ με τη νέα του ομάδα.

Το Gazzetta ταξίδεψε στο Μπράιτον και, εκτός των άλλων, βρήκε την ευκαιρία να τρυπώσει στα πηγαδάκια των οπαδών της ομάδας έξω από το «Άμεξ» και να τους ρωτήσει πόσα γκολ θα πετύχει στην παρθενική του χρονιά στην Αγγλία ο 19χρονος Έλληνας στράικερ.

Οι περισσότεροι έδειξαν πολύ αισιόδοξοι κι ανυπόμονοι, προβλέποντας πως ο Τζίμας θα βάλει 10 γκολ φέτος ή ακόμη και παραπάνω! Τόνισαν μάλιστα πως νιώθουν ότι είναι έτοιμος να προσφέρει αμέσως. Βέβαια ο Φαμπιάν Χίρτσελερ, ο προπονητής των Γλάρων, μετά το εκπληκτικό ντεμπούτο του 19χρονου θέλησε να ρίξει τους τόνους και υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι και οι δύο νεαροί Έλληνες να ενσωματωθούν σταδιακά στο βασικό ροτέισιον της Μπράιτον. Όλοι οι οπαδοί της ομάδας βέβαια θέλουν να βλέπουν και τον Τζίμα και τον Κωστούλα να παίρνουν ολοένα και περισσότερο χρόνο στο γήπεδο!



