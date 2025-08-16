Προσμονή και πίστη στα wonderkids από την Ελλάδα. Το Gazzetta βρέθηκε στο Μπράιτον και βίωσε από κοντά τον ενθουσιασμό των οπαδών της ομάδας για τον Μπάμπη Κωστούλα και τον Στέφανο Τζίμα.

Οι ποδοσφαιριστές κάνουν ζέσταμα, οι οπαδοί… pre-drinking. Έτσι πάει στην Αγγλία, έτσι αποκαλούν το αγαπημένο τους τελετουργικό. Μαζεύονται στις παμπ πριν πάνε στο γήπεδο, μοιράζονται μπίρες, μοιράζονται και σκέψεις για την αγαπημένη τους ομάδα σε συζητήσεις δίχως τέλος.

Το Gazzetta βρέθηκε στα… ενδότερα των οπαδών της Μπράιτον πριν την πρεμιέρα της Premier League και ανάμεσα στα τσουγκρίσματα των ποτηριών που τους άκουσε και τους ψιθύρους για τους «Greek guys». Έτσι αναφέρονταν στο ντουέτο Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανου Τζίμα, το ντουέτο που ανυπομονούν να δουν στο γήπεδο. Τελικά, πόσο ενθουσιασμένοι είναι οι πιστοί των Γλάρων για τα δύο ελληνικά τους wonderkids;

🔵🙌 Οι φίλοι της Μπράιτον δηλώνουν ενθουσιασμένοι με τα δύο ελληνικά διαμάντια, Κωστούλα και Τζίμα.



Αποστολή στο Μπράιτον: Ιάσονας Θεριός

Η ανυπομονησία για Κωστούλα και Τζίμα

Πολύ ενθουσιασμένοι, θα μπορούσαμε να πούμε με δυο λέξεις, αλλά οι ίδιοι τα λένε καλύτερα. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, πρέπει να είμαστε ενθουσιασμένοι. Μιλάμε για δύο Έλληνες επιθετικούς που αγοράστηκαν και οι οι δύο με 20+ εκατομμύρια. Αυτό από μόνο του είναι συναρπαστικό», ανέφερε μεταξύ άλλων ένας από αυτούς, ο Τζακ, ενώ ο Τζέιμς δίπλα του τόνισε πόση πίστη έχουν οι οπαδοί στην ικανότητα του club να εντοπίζει μερικά από τα καλύτερα ταλέντα στον κόσμο.

«Είμαι κι εγώ το ίδιο ενθουσιασμένος. Ο σύλλογος είναι πολύ καλός στις μεταγραφές και στο να βρίσκει παίκτες. Οπότε αν έχει την αυτοπεποίθηση να ξοδέψουν τόσα χρήματα και να πουν “αυτοί οι δύο μαζί με τον Γουέλμπεκ” θα είναι το 75% της επιθετικής μας δύναμης φέτος τότε πρέπει να είναι πολύ καλοί», είπε.

Φυσικά, ο Τζίμας και ο Κωστούλας έγιναν οι πρώτοι Έλληνες παίκτες που βρίσκονται στην Μπράιτον. Οι Γλάροι με τις μεταγραφές τους άνοιξαν παράθυρο σε μια νέα αγορά και οι οπαδοί της πιστεύουν πως αυτό μπορεί να είναι κάτι σαν μυστικό όπλο.

«Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι άγνωστο για πολλούς εδώ. Όμως ο τρόπος που κάνουμε μεταγραφές δεν κάνει διακρίσεις. Δεν έχει σημασία από πού προέρχεσαι, αν για τα data μας είσαι καλός, ο σύλλογος σε εμπιστεύεται. Ίσως η ελληνική αγορά να είναι μια ευκαιρία που άλλοι δεν έχουν ανακαλύψει ακόμα», λέει ο Τζέιμς.

Κωστούλας - Τζίμας: Οι χαμένες ευκαιρίες της Μπράιτον και η… λαχτάρα

Ο Τζακ, όπως κι όλοι οι οπαδοί της Μπράιτον, έχουν δει πολλούς από τους καλύτερούς τους παίκτες να αποχωρούν για το βήμα παραπάνω. Και ξέρει πως αυτό δεν αποκλείεται (καλά να’ναι τα παιδιά) να συμβεί και με τον Κωστούλα και τον Τζίμα στο μέλλον. Ωστόσο, δεν έκρυψε την επιθυμία του να τους δει να αφήνουν τη σφραγίδα τους στην ομάδα. «Είναι μια νέα σεζόν με νέους, μικρούς σε ηλικία παίκτες που ίσως χτίσουν μια κληρονομιά εδώ. Είναι συναρπαστικό. Δεν θέλω να τους δω να φεύγουν σύντομα, θέλω να τους δω να παίζουν για την Μπράιτον και αν είναι πράγματι ανάμεσα στα καλύτερα επιθετικά ταλέντα της Ευρώπης, όπως λένε, θα είναι υπέροχο να το δούμε αυτό να καρποφορεί», μάς είπε.

🔵🙌 Οι φίλοι της Μπράιτον στην Fan Zone του AMEX Stadium πριν τον αγώνα κόντρα στην Φούλαμ.



📍 Αποστολή στο Μπράιτον: Ιάσονας Θεριός

Τα λόγια του ήταν και μια προέκταση όσων ακούσαμε από πολλούς άλλους στην πόλη και το γήπεδο. Ο ενθουσιασμός δεν κρυβόταν, ούτε η ελπίδα για όσα μπορούν οι δύο νεαροί επιθετικοί να πετύχουν στην Αγγλία. Βασικά, πολλοί ανυπόμονοι οπαδοί ένιωσαν να τους χρειάζονται και στην πρεμιέρα.

Η Μπράιτον γκέλαρε στο φινάλε με τη Φούλαμ (1-1), έχοντας πρώτα σπαταλήσει ένα τσουβάλι ευκαιρίες, ευκαιρίες που οι φίλοι της ομάδας πίστευαν πως οι… Greek guys θα είχαν εκμεταλλευτεί. «We need the Greek guys. We need to score», μάς είπε ένας απογοητευμένος τύπος βγαίνοντας από το «Amex». Υπομονή παιδιά. Βήμα, βήμα κι όλα θα γίνουν…