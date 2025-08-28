Αμορίμ: H Μάντσεσερ Γιουνάιτεντ ψάχνει τον διάδοχο του!
Η σεζόν για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορεί να μετράει μόνο λίγες ημέρες, όμως το... θερμόμετρο στο έχει ανέβει επικίνδυνα. Ο Ρούμπεν Αμορίμ βλέπει την καρέκλα του να τρίζει, καθώς οι Red Devils έχουν ξεκινήσει με το αριστερό σε Premier League και League Cup, ενώ η υπομονή της διοίκησης δείχνει να εξαντλείται.
Η ήττα-σοκ στα πέναλτι από την Γκρίμσμπι της League Two (12-11, μετά το 2-2 στην κανονική διάρκεια) δεν ήταν απλά ένας αποκλεισμός. Ήταν κόλαφος....
Πίεση και ψίθυροι στα αποδυτήρια
Ο Ρούμπεν Αμορίμ, που ανέλαβε τα ηνία της ομάδας τον Νοέμβριο του 2024, μοιάζει να μην έχει καταφέρει να «κουμπώσει» στο DNA της Γιουνάιτεντ. Παρά τις πρώτες ελπίδες που είχε φέρει η άφιξή του, τα αποδυτήρια πλέον θυμίζουν περισσότερο πεδίο… μάχης, παρά ομάδα που κοιτάζει την κορυφή.
Οι δηλώσεις του Πορτογάλου μετά τον αποκλεισμό άφησαν πολλά υπονοούμενα με αρκετούς να πιστεύουν πως έχει χάσει τον έλεγχο. Τα βρετανικά media, όπως πάντα, δεν άργησαν να... μυρίσουν αίμα: σύμφωνα με δημοσιεύματα της «sun», η διοίκηση της INEOS και ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ έχουν ήδη βγάλει το «τεφτέρι» με πιθανούς αντικαταστάτες.
Οι υποψήφιοι διάδοχοι του Αμορίμ
- Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ
- Μάικλ Κάρικ
- Όλιβερ Γκλάσνερ
- Άντονι Ιραόλα & Μάρκο Σίλβα
