Γκρίμσμπι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Το φοβερό «ντου» των οπαδών των γηπεδούχων μετά την ιστορική πρόκριση (vid)
Μεθυσμένη πολιτεία απόψε η Γκρίμσμπι! Η ομώνυμη ομάδα της τέταρτης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου, έκανε την πρώτη μεγάλη έκπληξη της σεζόν αφήνοντας εκτός συνέχειας στο League Cup την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Για να φτάσουν στην ιστορική αυτή πρόκριση πέρασαν από την δραματική διαδικασία των πέναλτι, αφού λίγο πριν την συμπλήρωση των 90 λεπτών ισοφαρίστηκαν (2-2) από τον Μαγκουάιρ, με αποτέλεσμα το ματς να οδηγηθεί απευθείας στη ρώσικη ρουλέτα. Εκεί όπου ο Μπουμό ήταν ο μοιραίος της Γιουνάιτεντ, αστοχώντας στο τελευταίο πέναλτι, αφού έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.
Αμέσως μετά το πέναλτι, οι οπαδοί των γηπεδούχων «εισέβαλαν» στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου πανηγυρίζοντας μαζί με τους παίκτες την τεράστια πρόκριση της Γκρίμσμπι, χαρίζοντας όμορφες στιγμές... τρέλας!
THE MOMENT GRIMSBY TOWN ELIMINATES MANCHESTER UNITED AND THE FANS INVADE THE PITCH!pic.twitter.com/U5FieuRtAd— Curiosities Foot (@CuriositiesFoot) August 27, 2025
MBUEMO MISSES THE PEN AND MAN UNITED ARE ELIMINATED BY FOURTH DIVISION SIDE GRIMSBY TOWN!— ESPN FC (@ESPNFC) August 27, 2025
THE SCENES AS THE FANS INVADE THE PITCH 😱 pic.twitter.com/IYygz7aT0G
