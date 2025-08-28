Οι οπαδοί της Γκρίμσμπι τα είδαν... όλα, πανηγύρισαν μία απίστευτη πρόκριση επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο League Cup και στο τέλος έκαναν «ντου» στον αγωνιστικό χώρο μην πιστεύοντας στο «θαύμα» της ομάδας τους!

Μεθυσμένη πολιτεία απόψε η Γκρίμσμπι! Η ομώνυμη ομάδα της τέταρτης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου, έκανε την πρώτη μεγάλη έκπληξη της σεζόν αφήνοντας εκτός συνέχειας στο League Cup την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Για να φτάσουν στην ιστορική αυτή πρόκριση πέρασαν από την δραματική διαδικασία των πέναλτι, αφού λίγο πριν την συμπλήρωση των 90 λεπτών ισοφαρίστηκαν (2-2) από τον Μαγκουάιρ, με αποτέλεσμα το ματς να οδηγηθεί απευθείας στη ρώσικη ρουλέτα. Εκεί όπου ο Μπουμό ήταν ο μοιραίος της Γιουνάιτεντ, αστοχώντας στο τελευταίο πέναλτι, αφού έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Αμέσως μετά το πέναλτι, οι οπαδοί των γηπεδούχων «εισέβαλαν» στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου πανηγυρίζοντας μαζί με τους παίκτες την τεράστια πρόκριση της Γκρίμσμπι, χαρίζοντας όμορφες στιγμές... τρέλας!

THE MOMENT GRIMSBY TOWN ELIMINATES MANCHESTER UNITED AND THE FANS INVADE THE PITCH!pic.twitter.com/U5FieuRtAd August 27, 2025