Το «παζάρι»... φλέγεται στην Premier League: Το μέλλον του Ίσακ, ο Ντοναρούμα και η... φορτσάτη Άρσεναλ

Όλες οι τελευταίες μεταγραφικές εξελίξεις γύρω από τον μαγικό κόσμο της Premier League: Το... πολύκροτο σίριαλ Ίσακ, οι αλλαγές γκολκίπερ στη Σίτι και οι νέοι στόχοι της Άρσεναλ.

Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που οι μεταγραφικές υποθέσεις τους εξελίσσονται με αργούς ρυθμούς, δημιουργώντας ένα αίσθημα αναμονής τόσο στο κοινό, όσο και στους ποδοσφαιρικούς οργανισμούς. Μια αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση του Αλεξάντερ Ίσακ. Ο μέχρι στιγμής παίκτης της Νιούκαστλ πιέζει τον σύλλογο για μεταγραφή στη Λίβερπουλ εδώ και πολλές εβδομάδες, όπως αναμενόταν δεν έγινε καμία συμφωνία πριν την μεταξύ τους αναμέτρηση. Ωστόσο το πεδίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες, με την προθεσμία της Δευτέρας (1/9) να γίνεται ασφυκτική και για τους δύο οργανισμούς αλλά και τον παίκτη.

Η στάση της Νιούκαστλ ήταν ξεκάθαρη, δε σκόπευε να πουλήσει τον Σουηδό, όμως το γεγονός ότι εξετάζει άλλες περιπτώσεις φαίνεται ότι αλλάζει τα δεδομένα. Στο στόχαστρο της σύμφωνα με δημοσιεύματα είναι οι Γιοάν Ουισά και Στραντ Λάρσεν μεταξύ άλλων. Αυτό καταλήγει στο συμπέρασμα πως αν η ομάδα του Έντι Χάου βρει κάποιον κατάλληλο αντικαταστάτη και ταυτόχρονα η Λίβερπουλ αγγίξει τις απαιτήσεις της, είναι πιθανό να υπάρξει συμφωνία.

Μια άλλη περίπτωση είναι αυτή του Μαρκ Γκουέχι. Ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ, δήλωσε πως ο παίκτης πρέπει να μείνει τουλάχιστον μέχρι τον δεύτερο αγώνα του Europa Conference League. Στη συγκεκριμένη κατάσταση το εμπόδιο φαίνεται να είναι το ότι η Πάλας δεν επιθυμεί να χάσει τον αρχηγό της ως ελεύθερο, όμως από την άλλη ο ποδοσφαιριστής δεν θέλει να ανανεώσει, με το συμβόλαιο του να λήγει τον επόμενο Ιούλιο. Με αυτές τις συνθήκες αυτό το καλοκαίρι φαίνεται να είναι το τελευταίο που ο παίκτης μπορεί να πωληθεί. Είναι επομένως αξιοπρόσεκτο να δούμε αν η Λίβερπουλ που είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον, θα καταφέρει να κάνει κάποια πρόταση και ποια θα είναι η απάντηση της Κρίσταλ Πάλας.

Από την άλλη στο... στρατόπεδο της Άρσεναλ ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Πιέρο Χινκάπιε από τη Λεβερκούζεν. Ο Χινκάπιε έχει συμβόλαιο με τη Λεβερκούζεν μέχρι τον Ιούνιο του 2029, αλλά τους έχει πει ότι θέλει να φύγει και επιθυμεί να ενταχθεί στην Άρσεναλ. Η γερμανική ομάδα θα προτιμούσε να κρατήσει τον 23χρονο, εκτός αν ενεργοποιηθεί η ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνεται στους όρους του συμβολαίου του, αν και γίνονται προσπάθειες για να μειωθεί το ποσό αυτό σε μια πιο ρεαλιστική αξία του παίκτη. Ακόμα όμως κι αν τα βρουν μεταξύ τους θα πρέπει να γίνουν και αποχωρήσεις από μεριάς Άρσεναλ. Κίβιορ, Ζιντσένκο, Φάμπιο Βιέιρα και Ρις Νέλσον είναι από τα ονόματα που δεν υπολογίζονται και αναμένεται να βρουν άλλο ποδοσφαιρικό σταθμό.

Το κεφάλαιο Ντοναρούμα συνδέεται με αυτό του Έντερσον καθώς είναι δύο μεταγραφές που αν ολοκληρωθεί η μια, θα ισχύσει το ίδιο και με την άλλη. Μάντσεστερ Σίτι και Παρί Σεν Ζερμέν έχουν συζητήσει για τον Ντοναρούμα με την δεύτερη να ζητά περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που οι άνθρωποι της Σίτι θεωρούν αρκετά υψηλό. Το κρίσιμο όμως της συμφωνίας έχει να κάνει με το ενδεχόμενο αποχώρησης του Έντερσον από τη Σίτι.

Ο Αλεξάντρο Γκαρνάτσο είναι επίσης μια περίπτωση που απασχολεί πολύ τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Ο Αργεντινός διεθνής όπως όλα δείχνουν θα καταλήξει στην Τσέλσι. Οι μπλε έχουν κάνει δύο προτάσεις που έχουν μεν απορριφθεί, όμως οι συζητήσεις συνεχίζονται με αισιοδοξία. Και οι δύο μεριές θεωρούν ότι η μεταγραφή θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.

Για τον Νικολά Τζάκσον έχουν δείξει ενδιαφέρον αρκετοί σύλλογοι, με τα δεδομένα να είναι ότι θα αποτελέσει παρελθόν από το «Στάμφορντ Μπριτζ». Με τον ίδιο να αγωνίζεται ως επιθετικός και πολλές ομάδες να ψάχνονται στη θέση αυτή, συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες για μεταγραφή. Η Νιούκαστλ είναι μια από τις ομάδες που θέλουν να τον εντάξουν στο ρόστερ της, η Μπάγερν το ίδιο, όπως και η Άστον Βίλα μιας και ο προπονητής της, Ουνάι Έμερι, τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση προς το πρόσωπο του. Η Άστον Βίλα βέβαια δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να ανταποκριθεί στην αγορά του παίκτη λόγω των οικονομικών κανόνων της UEFA και το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ο σύλλογος.

Η Λειψία εντείνει τις συζητήσεις με την Τσέλσι για τον Κρίστοφερ Ενκουκού, καθώς θέλει την επιστροφή του παίκτη στην Bundesliga. Αυτή η κίνηση επηρεάζει και την ενδεχόμενη μεταγραφή του Τσάβι Σίμονς στην Τσέλσι. Εάν ο Ενκουκού δεν μετακομίσει στη Γερμανία, τότε υπάρχουν πιθανότητες να μην δούμε τον Τσάβι Σίμονς με τους «μπλε». Αυτές οι δύο υποθέσεις είναι άλλο ένα παράδειγμα του πως συνδέονται οι κινήσεις των κλαμπ παγκοσμίως.

Η Τότεναμ στη προσπάθεια της να πείσει την Μάντσεστερ Σίτι για την πώληση του Σαβίνιο, πέφτει πάνω στην Ρεάλ Μαδρίτης. Αν ο Ροντρίγκο δηλώσει στην Ρεάλ ότι θέλει να αποχωρήσει και να γίνει κάτοικος Μάντσεστερ, θα ανοίξει τον δρόμο στην Τότεναμ για την απόκτηση του Σαβίνιο. Αυτό το σενάριο ωστόσο είναι υποθετικό καθώς η Σίτι ισχυρίζεται πως δεν υπάρχει ενδεχόμενο πώλησης του Σαβίνιο. Η Τότεναμ είναι αισιόδοξη όμως το επικρατέστερο σενάριο είναι ο Βραζιλιάνος να παραμείνει στους «Πολίτες».

Σε ό,τι αφορά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Χόιλουντ έχει γίνει διακαής πόθος για Νάπολι, Λειψία, Αταλάντα και Μίλαν. Ωστόσο ο ίδιος φαίνεται να προτιμά να παλέψει για την θέση του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Χάρβεϊ Έλιοτ είναι ακόμα άγνωστο αν θα συνεχίσει στην Λίβερπουλ ή όχι. Η Λειψία έχει κάνει κάποιες συζητήσεις για να τον αποκτήσει όμως είναι σε πρώιμο στάδιο. ΤΟ γεγονός πως ο Άρνε Σλοτ δεν έχει πληθώρα επιλογών στη θέση του ίσως αποδειχθεί ισχυρός λόγος για να μην αποκτηθεί από άλλο σύλλογο. Ο ίδιος βέβαια, αναζητεί περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Πως κύλησε η εβδομάδα για την Άρσεναλ:

H Άρσεναλ έχασε τον Κάι Χάβερτς λόγω τραυματισμού, κινήθηκε γρήγορα για να ενισχύσει την επίθεσή της με τον Εμπερέτσι Έζε από την Τότεναμ σε μια συμφωνία αξίας 74 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε σε λίγες μέρες και ο Έζε παρουσιάστηκε στο κοινό πριν από τη νίκη με 5-0 επί της Λιντς Γιουνάιτεντ το Σάββατο.

Στον τομέα των αποχωρήσεων, ο διεθνής τερματοφύλακας της Εσθονίας Κάρλ Χέιν εντάχθηκε στη Βέρντερ Βρέμης με τη μορφή δανεισμού. Παραδόξως, παρά τις επτά μεταγραφές στην πρώτη ομάδα, η Άρσεναλ δεν έχει τελειώσει ακόμα. Επιδιώκει επίσης να υπογράψει τον αριστερό αμυντικό Πιέρο Χινκάπιε από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ο Αρτέτα τον θέλει διότι μπορεί να παίξει ως αριστερός κεντρικός αμυντικός. Υπό τις οδηγίες του Τσάμπι Αλόνσο , έπαιξε επίσης ως πλάγιος αμυντικός στο σύστημα 3-4-2-1 της Λεβερκούζεν.

Αποχωρήσεις:

Εάν η Άρσεναλ καταλήξει σε συμφωνία με την Πόρτο, ο Κίβιορ ενδέχεται να αποχωρήσει. Εκτός από τον Πολωνό διεθνή, οι Άλμπερτ Σάμπι Λοκόνγκα, Ολεξάντρ Ζιντσένκο, Φάμπιο Βιέιρα και Ρις Νέλσον είναι επίσης διαθέσιμοι για μεταγραφή. Mπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει αυτή την τελευταία εβδομάδα της μεταγραφικής περιόδου για να δανείσει ή να πουλήσει μερικούς από τους παίκτες της ακαδημίας της, όπως τον 19χρονο κεντρικό αμυντικό Μαλντίνι Κακούρι και τον 21χρονο επιθετικό Τσαρλς Σαγκό Τζούνιορ. Ο 19χρονος επιθετικός Ισμαέλ Καμπία είναι ακόμη άλλος παίκτης που θα μπορούσε να δοθεί δανεικός.

Πως κύλησε η εβδομάδα για την Τσέλσι:

Ο Ρενάτο Βέιγκα πουλήθηκε στην Βιγιαρεάλ με περίπου 30 εκατ. ευρώ και την Τσέλσι να έχει σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης. Η ομάδα του Λονδίνου πρόσθεσε ακόμα πέντε εκατ. ευρώ στα ταμεία της από τον δανεισμό του παίκτη στην Γιουβέντους τη προηγούμενη σεζόν. Επίσης συμφώνησε με την Ντορτμουντ για τη πώληση του Κάρνεϊ Τσουκβουεμέκα στο ποσό των 48 εκατ. ευρώ.

Αποχωρήσεις:

Ο Νίκολας Τζάκσον είναι η πιο πιθανή αποχώρηση αν και προπονείται κανονικά με την ομάδα σε περίπτωση που δεν υπάρξει μεταγραφή. Το ίδιο ισχύει και για τον Ενκουκού. Το αγγλικό κλαμπ επίσης θέλει να λύσει τα συμβόλαια του Στέρλινγκ και του Τσίλγουελ, όμως δεν έχει βρει τρόπο μέχρι τώρα. Ο Άλφι Γκίλκριστ αναμένεται να πάρει μεταγραφή για την δεύτερη κατηγορία Αγγλίας ενώ ο Φοφανά είναι στο στόχαστρο πολλών ομάδων.

Πως κύλησε η εβδομάδα για την Λίβερπουλ:

Η Λίβερπουλ παρέμεινε ήσυχη στην αγορά μεταγραφών. Δεν υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις στην προσπάθεια της να αποκτήσει τον επιθετικό της Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ Αλεξάντερ Ίσακ και τον αμυντικό της Κρίσταλ Πάλας Μαρκ Γκέχι. Η μόνη αποχώρηση ήταν αυτή του νεαρού Λιούις Κούμας, ο οποίος εντάχθηκε στην ομάδα της Championship, Μπέρμιγχαμ Σίτι με μονοετή δανεισμό. Ο Κούμας είχε επίσης προσελκύσει το ενδιαφέρον των Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Χουλ Σίτι, Ρέξχαμ και Πρέ.

Αποχωρήσεις:

Ο Έλιοτ με τις προτάσεις που έχει δεχθεί λογικά θα αποτελέσει παρελθόν. Ο Κώστας Τσιμίκας επίσης, ο Έλληνας διεθνής κλείνει όπως όλα δείχνουν το κεφάλαιο Λίβερπουλ. Οι Άγγλοι θέλουν να τον πουλήσουν αλλά δεν αποκλείουν και το σενάριο δανεισμού. Η Ρόμα έχει καταθέσει πρόταση για μονοετή δανεισμό.

Πως κύλησε η εβδομάδα για την Μάντσεστερ Σίτι:

Η Γαλατασαράι προχώρησε στην απόκτηση του Μανουέλ Ακάντζι, με τις συζητήσεις μεταξύ των συλλόγων να συνεχίζονται. Επίσης, βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για τον τερματοφύλακα Έντερσον. Ο Κλαούντιο Ετσεβέρι ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του με τη μορφή δανεισμού στη Μπάγερν Λεβερκούζεν. Ο γερμανικός σύλλογος θα καλύψει το μισθό του Αργεντινού και έχει καταβάλει το αντίτιμο του δανεισμού για τον επιθετικό. Ο Κάλουμ Ντόιλ αποχώρησε οριστικά από τον σύλλογο για να ενταχθεί στον σύλλογο της Championship, Ρέξαμ.

Αποχωρήσεις:

H πρώτη αποχώρηση ενδέχεται να είναι ο Έντερσον για να τον διαδεχθεί ο Ντοναρούμα. Ο Ορτέγκα επίσης είναι ένα ακόμα όνομα που θα μπορούσε να αποχωρήσει. Ο 32χρονος ψάχνει να βρει άλλη ομάδα, δεδομένης της νέας ιεραρχίας στη Σίτι, αλλά ακόμα δεν έχει βρει την κατάλληλη επιλογή. Θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις αθλητικές του προσδοκίες.

Υπάρχει ενδιαφέρον από συλλόγους της Premier League και της Bundesliga, καθώς και μια φιλόδοξη πρόταση από το αγγλικό πρωτάθλημα, αλλά ο Oρτέγκα θέλει να είναι βασικός σε έναν σύλλογο που διεκδικεί σημαντικούς τίτλους. Δεν υπάρχουν πολλοί σύλλογοι αυτού του επιπέδου που εξακολουθούν να αναζητούν νέο τερματοφύλακα, οπότε αν δεν εμφανιστεί η κατάλληλη επιλογή, θα παραμείνει στη Σίτι, όπου του απομένει ένα έτος στο συμβόλαιό του.

Πως κύλησε η εβδομάδα για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ:

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για τον τερματοφύλακα της Αντβέρπ, Σεν Λάμενς στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, επιδιώκοντας να ενισχύσει τις επιλογές της στην εστία μετά το λάθος του Αλτάι Μπαϊντίρ στην ήττα με 1-0 από την Άρσεναλ.

Αποχωρήσεις:

Ο Χόιλουντ με τον Γκαρνάτσο βρίσκονται και οι δύο ψηλά στη λίστα αποχωρήσεων. Μεινού και Άντονι έρχονται να προστεθούν. Για τον πρώτο τα δεδομένα είναι ότι ο Αμορίμ προτιμάει άλλους στη θέση του ενώ για τον δεύτερο η ομάδα θέλει να τον παραχωρήσει μόνιμα μετά τον δανεισμό στην Ρεάλ Μπέτις.

Πως κύλησε η εβδομάδα για την Τότεναμ:

Μετά την αποτυχία να υπογράψουν τον Έζε που κατέληξε στην Άρσεναλ και του Γκιμπς-Γουάιτ που πήγε στην Νότιγχαμ Φόρεστ, τα πράγματα κυλούν μεθοδικά αργά.Η αρχή με τον νέο προπονητή Τόμας Φρανκ ήταν εντυπωσιακή, καθώς επικράτησαν 2-0 της Μάντσεστερ Σίτι. Ο Φρανκ και το προπονητικό του επιτελείο αξιοποιούν στο έπακρο το ταλέντο της ομάδας που έχουν στη διάθεσή τους, αλλά εξακολουθούν να χρειάζονται ενισχύσεις σε βασικές θέσεις, όπως η επιθετική μεσαία γραμμή και η άμυνα. Ο Έζε και ο Γκιμπς-Γουάιτ θα ήταν ιδανικοί για αυτή την ομάδα, αλλά τώρα το τμήμα μεταγραφών της Τότεναμ πρέπει να δράσει πιο σωστά.

Πηγή: The Athletic