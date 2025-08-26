Ρίο Νγκουμόχα: Ποιος είναι ο 16χρονος που έγινε το «μήλο της Έριδος» μεταξύ Τσέλσι και Λίβερπουλ

Το όνομα του Ρίο Νγκουμόχα ξεχωρίζει στα αγγλικά σαιτς ως το πιο υποσχόμενο project της Λίβερπουλ. Ποιος είναι ο 16χρονος που ξεκίνησε από την Τσέλσι και ισοφάρισε το ρεκόρ του Γουέιν Ρούνεϊ.

Στα 16 του χρόνια, ο Ρίο Νγκουμόχα κατάφερε να γίνει θέμα συζήτησης τόσο στο Μέρσεϊσαϊντ όσο και στην υπόλοιπη Αγγλία. Ένα παιδί που πριν από έναν χρόνο ανήκε στην ακαδημία της Τσέλσι, συστήθηκε στον κόσμο της Λίβερπουλ με τον πιο θεαματικό τρόπο και τους έκανε να πιστέψουν πως βρήκαν το επόμενο αξιόπιστο εξτρέμ τους.

Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης κόντρα στη Νιούκαστλ, ο Νγκουμόχα σκόραρε ένα άπιαστο γκολ στο 90+10' κάνοντας το 3-2 για τους Reds και ισοφάρισε ένα... σκονισμένο ρεκόρ του Γουέιν Ρούνεϊ. Ο ίδιος έγινε ο δεύτερος 16χρονος που σημειώνει νικητήριο γκολ στην Premier League, μετά τον θρύλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2002.

Η διαμάχη μεταξύ Τσέλσι και Λίβερπουλ

Γεννήθηκε το 2008 στο Λονδίνο. Η ποδοσφαιρική του πορεία ξεκίνησε στο Κόμπαμ, το προπονητικό κέντρο της Τσέλσι, όπου όλοι μιλούσαν για έναν παίκτη με ξεχωριστό ταλέντο και προοπτικές να φτάσει ψηλά. Η αποχώρησή του πέρυσι το καλοκαίρι για το Λίβερπουλ προκάλεσε οργή στους Μπλε, που έκαναν τα πάντα για να τον κρατήσουν στο δυναμικό τους. Δεν μπόρεσαν, όμως, να του στερήσουν το δικαίωμα στην επιλογή, με τον νεαρό παίκτη να προαισθάνεται ότι το μέλλον του θα ήταν λαμπρότερο στο Λιμάνι.

Οι Λονδρέζοι, ωστόσο, δεν αντιμετώπισαν τόσο ψύχραιμα αυτήν την ανατροπή κι έκτοτε απαγόρευσαν στους σκάουτερς της Λίβερπουλ να βλέπουν αγώνες της ακαδημίας τους.

Τα πρώτα του δείγματα στους Κόκκινους τα έδωσε τον περασμένο Ιανουάριο, όταν έγινε ο νεότερος παίκτης που ξεκίνησε βασικός με τη φανέλα της Λίβερπουλ όντας μόλις 16 ετών και 135 ημερών, στο Κύπελλο Αγγλίας απέναντι στην Άκρινγκτον Στάνλεϊ. Μπορεί να μην σκόραρε τότε, αλλά η παρουσία του έκανε τους φίλους της ομάδας να μιλούν για έναν παίκτη που σίγουρα έχει κάτι ξεχωριστό. Την άποψη αυτή, βέβαια, τη συμμεριζόταν ήδη ο Άρνε Σλοτ.

Η «εκτόξευση» στην καλοκαιρινή προετοιμασία της Λίβερπουλ

Μέσα στο φετινό καλοκαίρι, ο Νγκουμόχα μετατράπηκε στο πρόσωπο που μονοπώλησε το ενδιαφέρον στην προετοιμασία της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ. Βρήκε δίχτυα απέναντι στη Γιοκοχάμα, μοίρασε ασίστ κόντρα στη Μίλαν κι έκανε άνω–κάτω την άμυνα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, σκοράροντας μόλις στο δεύτερο λεπτό της φιλικής τους αναμέτρησης. Όταν, μάλιστα βγήκε από το παιχνίδι το κοινό σηκώθηκε και τον χειροκροτούσε όρθιο, όπως μετέδωσαν τότε τα αγγλικά ΜΜΕ.

Σε κάθε καλοκαιρινό ματς παρουσίασε στοιχεία ενός ώριμου ποδοσφαιριστή, όχι απλώς ενός πιτσιρικά που θέλει να στρέψει τα βλέμματα πάνω του. Αυτός, άλλωστε, ήταν και ο λόγος που πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από τον Ολλανδό κόουτς, που του χάρισε τη Δευτέρα και το ντεμπούτο του στην Premier League.

Ο τραγικός χαμός του Ντιόγκο Ζότα, οι αποχωρήσεις των Νούνιες και Ντίας έκαναν την ανάγκη του Σλοτ για ενίσχυση στην επίθεση ακόμα πιο επιτακτική, πράγμα που σημαίνει ότι ο δρόμος για τον Νγκουμόχα είναι ανοιχτός. Μετά την πρόσφατη εμφάνισή του δε, αναμένεται να πάρει περισσότερα λεπτά συμμετοχής και να δικαιώσει όσους πίστεψαν σε εκείνον. Θερμοί υποστηρικτές του είναι άλλωστε οι ίδιοι οι συμπαίκτες του.

Μόλις σκόραρε κόντρα στους Magpies, ο Σαλάχ φάνηκε να χαμογελάει σαν περήφανος μεγάλος αδελφός του 16χρονου εξτρέμ, με τον Αιγύπτιο και τον Ρόμπερτσον να είναι από τα πρώτα του βήματα στο πλευρό του και να τον καθοδηγούν ώστε να βρει τα πατήματά του στους Reds. Η στήριξή τους φάνηκε και στον τρόπου που πανηγύρισαν το γκολ του απέναντι στη Νιούκαστλ.

Ο Νγκουμόχα είναι σίγουρα το πιο πολλά υποσχόμενο project της Λίβερπουλ αυτή τη στιγμή και συχγρόνως η απόδειξη ότι η ακαδημία τους μπορεί να τροφοδοτήσει και τη μεγάλη ομάδα.