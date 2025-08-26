Σε ένα ματς γεμάτο συγκινήσεις, η Λίβερπουλ με ήρωα τον 16χρονο Ρίο Νγκουμόχα στο φινάλε μπόρεσε να λυγίσει την αξιόμαχη Νιούκαστλ των δέκα παικτών από το 45' και να κάνει το 2Χ2 στην Premier League.

Έπαιξε ξανά με τη φωτιά, αλλά δεν κάηκε ούτε τώρα η Λίβερπουλ! Αντιθέτως, με τον πλέον δραματικό τρόπο κατέκαψε τη Νιούκαστλ κι έφυγε από τον αγγλικό βορρά με το τρίποντο και το 2Χ2 στην Premier League. Οι Reds τα βρήκαν πολύ σκούρα στο «St' James' Park», πέταξαν στα σκουπίδια προβάδισμα δύο τερμάτων κόντρα στους ατρόμητους Magpies των δέκα παικτών, αλλά στο φινάλε και το δέκατο (!) λεπτό των καθυστερήσεων είδαν τον θαυματουργό 16χρονο Ρίο Νγκουμόχα να πλασάρει σαν... βετεράνος και να τους χαρίζει τη σπουδαία νίκη.

Προβάδισμα κόντρα στη ροή για τη Λίβερπουλ

Όπως λατρεύουν να κάνουν, ο γηπεδούχοι μπήκαν στο ματς με το... μαχαίρι στα δόντια και χρησιμοποίησαν την ορμή της έδρας τους για να πνίξουν τη Λίβερπουλ. Το κατάφεραν, της έβαλαν πολύ δύσκολα και για ώρα την είχαν κρατήσει σε πολύ χαμηλά μέτρα, όσο έψαχναν το γκολ. Ωστόσο, ο Γκόρντον σπατάλησε δύο καλές στιγμές και αφού η πολιορκία της Νιούκαστλ χαραμίστηκε το γκολ τελικά το βρήκε η πρωταθλήτρια. Από το... πουθενά και κόντρα στη ροή του αγώνα.

Στο 35ο λεπτό του ματς, η μπάλα έπεσε στα πόδια του Χράφενμπερχ και αυτός με πανέξυπνο σουτ λίγο έξω από την περιοχή την κάρφωσε στα δίχτυα για να δώσει το απρόσμενο προβάδισμα στην ομάδα του. Η Νιούκαστλ αναμενόμενα πάγωσε μετά από αυτή την εξέλιξη, όμως τα χειρότερα ήρθαν λίγο μετά. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Γκόρντον αφελώς έκανε πολύ σκληρό τάκλιν στον Φαν Ντάικ και, μετά και από έλεγχο του Χούπερ στο VAR, είδε την κόκκινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες.

«Αλύγιστη» Νιούκαστλ και... χρυσός Νγκουμόχα

Στο δεύτερο μέρος μάλιστα, η Λίβερπουλ δεν χαράμισε στιγμή και εκμεταλλεύτηκε άμεσα το αριθμητικό της πλεονέκτημα. Με τη συμπλήρωση... 22 δευτερολέπτων, ο Χάκπο έστρωσε την μπάλα στον Εκιτικέ κι αυτός με άψογο, μονοκόμματο πλασέ νίκησε τον Πόουπ και διπλασίασε τα τέρματα της Λίβερπουλ με το τρίτο φετινό του τέρμα σε τρεις εμφανίσεις.

Ακόμα κι έτσι βέβαια, η Νιούκαστλ δεν έλεγε να το βάλει κάτω και συνέχισε να μάχεται με την ψυχή της. Στο 57' μείωσε με κεφαλιά του Γκιμαράες και έπειτα γκάζωσε ακόμα περισσότερο, τόσο ώστε να βρει την ισοφάριση στο 88ο λεπτό με ωραίο τελείωμα του Οσούλα. Στη συνέχεια όμως... παραθάρρεψε και το πλήρωσε με τον πιο σκληρό τρόπο.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 RIO NGUMOHA WINS IT IN THE 100TH MINUTE FOR LIVERPOOL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! THIS IS INCREDIBLE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Newcastle 2-3 Liverpool.pic.twitter.com/5GF1NATcfI — Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 25, 2025

Στο 90+10', οι παίκτες της Λίβερπουλ συνεργάστηκαν τρομερά, ο Σόμποσλαϊ έκανε την προσποίηση στο γύρισμα του Σαλάχ και η μπάλα έπεσε στα πόδια του Νγκουμόχα που είχε περάσει λίγο πριν ως αλλαγή στο ματς. Ο 16χρονος πλάσαρε άψογα με περίσσια ψυχραιμία και έβαλε την υπογραφή στο τρελό «διπλό» των Reds.