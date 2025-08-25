Ο Κροάτης πορτιέρε αποτελεί στόχο της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη που βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την απόκτησή του.

Την περίπτωση του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς φέρεται να έχουν «βάλει μπροστά» οι άνθρωποι της Νότιγχαμ Φόρεστ, όσον αφορά στην ενίσχυση κάτω από τα γκολποστ.

Ο Κροάτης τερματοφύλακας που ξεχώρισε στο Μουντιάλ του 2022 και ανήκει από το 2023 στη Φενέρμπαχτσε, πρόκειται να είναι μια από τις τελευταίες κινήσεις της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη στο τρέχον μεταγραφικό παζάρι, αφού σύμφωνα με τον Guardian, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις των δυο συλλόγων για πιθανή μεταγραφή.

Το όλο σενάριο φαίνεται να διευκολύνει ο... Ζοσέ Μουρίνιο, καθώς στα έως τώρα παιχνίδια της ομάδας του χρησιμοποιεί τον Ιρφάν Τσαν Εγριμπαγιάτ, δείχνοντας έτσι στον 30χρονο Λιβάκοβιτς πως δεν αποτελεί πρώτη επιλογή για τον «άσο».

Στην έως τώρα πορεία του στο τουρκικό κλαμπ, ο Λιβάκοβιτς μετράει 72 συμμετοχές, έχοντας 26 clean sheets.