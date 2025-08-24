Τον ρέφερι Κρις Κάβανα... κατηγόρησε ο Μπρούνο Φερνάντες για το γεγονός ότι αστόχησε από την άσπρη βούλα στην ισοπαλία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην έδρα της Φούλαμ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν μπόρεσε να αποδράσει με τη νίκη από το «Κρέιβεν Κότατζ» και συμβιβάστηκε με την ισοπαλία (1-1) απέναντι στη Φούλαμ, σε ένα παιχνίδι που είδε τον Μπρούνο Φερνάντες να χαραμίζει τη μεγαλύτερη ευκαιρία που θα μπορούσε να πέσει στα πόδια του και να αστοχεί από την άσπρη βούλα στο πρώτο μέρος, στέλνοντας την μπάλα ψηλά άουτ.

Ο αρχηγός των Κόκκινων Διαβόλων μάλιστα δεν δίστασε να κατηγορήσει τον ρέφερι Κρις Κάβανα για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να σκοράρει από το σημείο του πέναλτι.

Αυτό που φάνηκε να πειράζει τον Πορτογάλο είναι πως ο διαιτητής του ματς βρισκόταν από πίσω του την ώρα που έπαιρνε τη φόρα του και έπεσε πάνω του. Έδειξε εκνευρισμένος εκείνη τη στιγμή και του ζήτησε και τον λόγο, ενώ μετά το ματς μίλησε για αυτό το περιστατικό και στις δηλώσεις του.

«Ναι, ήμουν εκνευρισμένος. Κάθε παίκτης που εκτελεί πέναλτι, έχει τη δική του ρουτίνα και πράγματα που κάνει. Με εκνεύρισε γιατί ο διαιτητής δεν ζήτησε καν συγγνώμη, και αυτό ήταν που με πυροδότησε εκείνη τη στιγμή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπρούνο Φερνάντες, με την ατάκα του ήδη να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.