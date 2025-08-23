Υποψήφιος για τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ φέρεται να είναι ο Άγγελος Ποστέκογλου, ο οποίος θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο στην τεχνική ηγεσία.

Θέμα προπονητή έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες στη Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον Πορτογάλο τεχνικό Νούνο Εσπίριτο Σάντο να επιβεβαιώνει το περίεργο κλίμα με τη διοίκηση και να δίνει βαρύτητα στις φήμες που ήθελαν τους Reds να βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης νέου προπονητή.

Ο έγκυρος δημοσιογράφος της «Marca» μάλιστα, Ματέο Μορέτο, πάει το ζήτημα ένα βήμα παραπέρα και αποκαλύπτει έναν από τους υποψήφιους που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν σύντομα τον Πορτογάλο.

Το όνομά του... Άγγελος Ποστέκογλου, ο οποίος παραμένει ελεύθερος από το καλοκαίρι μετά την απομάκρυνση από τον πάγκο της Τότεναμ, παρά την κατάκτηση του Europa League. Εφόσον ο 59χρονος δεν έχει καταλήξει ακόμα στον επόμενο σταθμό της καριέρας του, η περίπτωσή του παραμένει «ζωντανή» για τη Νότιγχαμ Φόρεστ που εξετάζει την επιλογή του.

Σε αυτή τη φάση πάντως αυτό που μοιάζει πιο πιθανό είναι το διαζύγιο ανάμεσα στο κλαμπ και τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, μετά την παραδοχή του τελευταίου πως οι σχέσεις του με τον ισχυρό άνδρα της Φόρεστ, Βαγγέλη Μαρινάκη, δεν είναι πια οι ίδιες...