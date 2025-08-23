Ποστέκογλου: Υποψήφιος για τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ
Θέμα προπονητή έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες στη Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον Πορτογάλο τεχνικό Νούνο Εσπίριτο Σάντο να επιβεβαιώνει το περίεργο κλίμα με τη διοίκηση και να δίνει βαρύτητα στις φήμες που ήθελαν τους Reds να βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης νέου προπονητή.
Ο έγκυρος δημοσιογράφος της «Marca» μάλιστα, Ματέο Μορέτο, πάει το ζήτημα ένα βήμα παραπέρα και αποκαλύπτει έναν από τους υποψήφιους που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν σύντομα τον Πορτογάλο.
Το όνομά του... Άγγελος Ποστέκογλου, ο οποίος παραμένει ελεύθερος από το καλοκαίρι μετά την απομάκρυνση από τον πάγκο της Τότεναμ, παρά την κατάκτηση του Europa League. Εφόσον ο 59χρονος δεν έχει καταλήξει ακόμα στον επόμενο σταθμό της καριέρας του, η περίπτωσή του παραμένει «ζωντανή» για τη Νότιγχαμ Φόρεστ που εξετάζει την επιλογή του.
Δείτε ΕπίσηςΝότιγχαμ Φόρεστ: Στην έξοδο ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο!
Σε αυτή τη φάση πάντως αυτό που μοιάζει πιο πιθανό είναι το διαζύγιο ανάμεσα στο κλαμπ και τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, μετά την παραδοχή του τελευταίου πως οι σχέσεις του με τον ισχυρό άνδρα της Φόρεστ, Βαγγέλη Μαρινάκη, δεν είναι πια οι ίδιες...
Uno de los nombres que baraja el Nottingham Forest es el de Ange Postecoglou. https://t.co/nla5OQVszf— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 22, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Athletic: «Όλο το παρασκήνιο στη Νότιγχαμ: Σάντο και Εντού έχουν φέρει τον Μαρινάκη σε δύσκολη θέση»
- Νούνο Εσπίριτο Σάντο: «Η σχέση μας με τον Μαρινάκη δεν είναι καλή - όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά»
- «Εξετάζει ήδη άλλες επιλογές η Νότιγχαμ, αυτός είναι ένας από τους βασικούς υποψήφιους προπονητές»