Δουρέκας: Σημαντική στιγμή για το άλλοτε στέλεχος του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ Φόρεστ, πήρε το βραβείο Mandela!
Η εκδήλωση για τα βραβεία Mandela έγινε στο Μπάρι. Ο Κούλης Δουρέκας που από το 2024 βρίσκεται στον σύλλογο της NEOM SC και έχει θητεύσει σε Ολυμπιακό και Νότιγχαμ Φόρεστ πήρε το βραβείο Mandela για την προσφορά του στο άθλημα του ποδοσφαίρου.
Φέτος για πρώτη φορά τα βραβεία αυτά πραγματοποιήθηκαν σε συγκεκριμένη τοποθεσία στο Μπάρι. Τα βραβεία αυτά ήταν ιδέα του Ντελίκα Μαντέλα, εγγονού αυτής της μεγάλης προσωπικότητας που λεγόταν Νέλσον Μαντέλα και που υπήρξε αντιπρόεδρος στο μουσείο του Μαντέλα.
