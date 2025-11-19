Λίνα Σουλούκου: «Λειτουργική η πολυϊδιοκτησία ομάδων, πάρτε για παράδειγμα τον Ολυμπιακό και την Νότιγχαμ»

Η CEO της Νότιγχαμ Φόρεστ, Λίνα Σουλούκου, μίλησε για το ζήτημα της πολυϊδιοκτησίας στο σύγχρονο ποδόσφαιρο σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο.

Το ζήτημα της πολυϊδιοκτησίας αποτελεί ένα από τα πιο φλέγοντα ζητήματα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο, σχετικά με την καινοτομία και τις στρατηγικές στον παγκόσμιο χώρο το αθλήματος, το «παρών» έδωσε και η Λίνα Σουλούκου, η CEO της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η Σουλούκου, πρώην στέλεχος της Ρόμα και του Ολυμπιακού, βρίσκεται σε αυτό το πόστο από τον περασμένο Ιανουάριο. Κλήθηκε να σχολιάσει το φαινόμενο της πολυϊδιοκτησίας στο Social Football Summit φέρνοντας ως παράδειγμα το λειτουργικό και αποτελεσματικό μοντέλο που εφαρμόζεται στους συλλόγους που κατέχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

«Η πολυϊδιοκτησία είναι ένα από τα πιο απαιτητικά ζητήματα στη βιομηχανία μας. Είναι δύσκολο να έχει κανείς ξεκάθαρη θέση, γιατί υπάρχουν τόσα πολλά συμφέροντα, οπότε πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Στον όμιλό μας, μία από τις πρώτες προκλήσεις που αντιμετώπισα ήταν ακριβώς αυτή.

Μετά την εξαγορά της Νότιγχαμ Φόρεστ από τον Μαρινάκη, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις επιτυχίες και εμείς ανεβήκαμε στην Premier League, κατόπιν προκριθήκαμε στο Europa League. Άρα αυτό το μοντέλο λειτουργεί.

Σε επίπεδο ομίλου, υπάρχουν πολλές συνέργειες στο αγωνιστικό σκέλος. Από το scouting μέχρι τις μεταγραφές: μερικοί μικρότεροι σύλλογοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε παίκτες που δεν θα είχαν αν δεν ήταν μέρος αυτού του μοντέλου.

Στο εμπορικό κομμάτι, δημιουργούνται συνέργειες μέσω της επέκτασης των γηπέδων, των συμφωνιών χορηγίας και μιας βάσης φιλάθλων που μπορεί να γίνει πιο ελκυστική παγκοσμίως. Αυτό σίγουρα δημιουργεί πολλές λειτουργικές αποδοτικότητες, καθώς υπάρχουν κοινές ανάγκες σε επίπεδο ομίλου», ανέφερε η Λίνα Σουλούκου.