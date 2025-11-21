Premier League: Φόβοι για χρηματοοικονομικό σεισμό!

Οι εκτελεστικοί εκπρόσωποι των 20 συλλόγων της Premier League συναντώνται στο Λονδίνο για να συζητήσουν κανόνες ικανούς να αλλάξουν τη μοίρα της... ποδοσφαιρικής Ευρώπης.

Καθοριστική η σημερινή ημέρα για την Premier League. Πολλούς μήνες μετά τον Απρίλιο του 2024, όταν η αγγλική λίγκα «συμφώνησε με την UEFA» για να διασφαλίσει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα των συλλόγων μέσω αλλαγής των χρηματοοικονομικών κανόνων, η γενική συνέλευση των θα ψηφίσει για δύο νέους κανονισμούς. Κανόνες που ορίζουν πόσα χρήματα μπορεί να ξοδέψει κάθε ομάδα για τους παίκτες της (μισθούς, μεταγραφές, προμήθειες κ.λπ.), αλλά και κανόνες που θέτουν ένα ανώτατο όριο δαπανών για κάθε σύλλογο, βασισμένο στο πόσα χρήματα παίρνει η ομάδα που βρίσκεται τελευταία στη βαθμολογία.

Οι αμφιλεγόμενοι και ακόμη ισχύοντες Κανονισμοί Κερδοφορίας και Βιωσιμότητας (PSR) της Premier League, που εισήχθησαν τη σεζόν 2015-2016 ως οι πρώτοι για να ρυθμίσουν, βελτιώσουν και διατηρήσουν το «Financial Fair Play» της αγγλικής λίγκας και την ανταγωνιστική ισορροπία, επιτρέπουν στους συλλόγους να καταγράφουν ζημίες έως 105 εκατομμύρια λίρες (119 εκατομμύρια ευρώ) σε τριετείς οικονομικές χρήσεις. Ωστόσο, αυτά ενδέχεται να έχουν μετρημένες μέρες.

Αντί αυτών, η νομοθεσία SCR θα υποχρεώνει τους συλλόγους να δαπανούν το πολύ το 85% των εσόδων τους σε κόστος παικτών, περιλαμβανομένων μεταγραφών, μισθών και προμηθειών πρακτόρων. Αλλά καθώς αυτή η ρύθμιση από μόνη της θα δημιουργούσε ένα σχεδόν ανυπέρβλητο χάσμα μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων ομάδων, η Premier League προώθησε επίσης, τον μηχανισμό που «δένει» το ανώτατο ποσό που μπορεί να ξοδέψει μια ομάδα.

Στόχος ήταν να σχεδιαστεί ένα προληπτικό μέτρο για την προστασία της ανταγωνιστικής ισορροπίας της Premier League, περιορίζοντας τη δαπάνη σε πέντε φορές το ποσό που λαμβάνει ο φτωχότερος σύλλογος από την Premier League.

«Η Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών (PFA) απείλησε με νομικές ενέργειες κατά της Premier League εάν οι σύλλογοι ψηφίσουν υπέρ ενός ορίου μισθών. Αυτή η αντίθεση προκύπτει από την ανησυχία ότι οι νέοι κανόνες θα θέσουν όριο στους μισθούς, κάτι που θεωρούν επιζήμιο για τα συμφέροντα των παικτών», ανέφερε πρόσφατα το Sky Sports.

Στη σημερινή Premier League, οι πιο καλοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές είναι οι Έρλινγκ Χάαλαντ (525.000 λίρες εβδομαδιαίως), Μοχάμεντ Σαλάχ (400.000), Βίρτζιλ Φαν Ντάικ και Κασεμίρο (350.000), και Ραχίμ Στέρλινγκ (325.000). Τέτοια ποσά μπορούν να τα αντέξουν οι πιο πλούσιοι σύλλογοι, όπως η Μάντσεστερ Σίτι, η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ή η Τσέλσι, χωρίς να περιορίζεται υπερβολικά η επένδυσή τους.

Γιατί προκαλεί αντιδράσεις ο νέος κανονισμός

• Η Ένωση Ποδοσφαιριστών (PFA) θεωρεί ότι η επιβολή ορίου δαπανών μπορεί να οδηγήσει σε «περιορισμό μισθών».

• Μάνατζερ παικτών υποστηρίζουν ότι ο κανόνας παραβιάζει τον Νόμο Ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς περιορίζει την οικονομική ελευθερία.

• Ανησυχία συλλόγων πως ο κανονισμός θα μειώσει την ικανότητά τους να συναγωνιστούν ευρωπαϊκές (και σαουδαραβικές) ομάδες σε μεταγραφές και μισθούς.

