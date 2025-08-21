«Αν δεν με πουλήσετε, θα βάζω αυτογκόλ! Θα σπάσω επίτηδες τα πόδια μου»: Οι πιο τρελοί εκβιασμοί ποδοσφαιριστών για να φύγουν από τις ομάδες τους!

Πέρα από την περίπτωση Ίσακ στη Νιούκαστλ, τεράστια ονόματα έχουν ενίοτε σκαρφιστεί ακραίες ιστορίες και δικαιολογίες προκειμένου να εκβιάσουν τις ομάδες τους να τους αφήσουν να φύγουν.

Η υπόθεση του Αλεξάντερ Ίσακ στη Νιουκάστλ έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα παικτών που έχουν βρει αρκετά ευφάνταστους τρόπους για να πιέσουν τις ομάδες τους να τους αφήσουν να φύγουν. Ο Σουηδός επιθετικός έχει πάρει την απόφαση να αποχωρήσει εδώ και καιρό, αλλά αποφεύγει να καταθέσει επίσημο αίτημα μεταγραφής στους Magpies.

Κάτι τέτοιο θα θεωρηθεί παραβίαση του συμβολαίου του και θα του στερήσει ένα μπόνους που μπορεί να ανέρχεται σε εκατομμύρα. Έτσι, επιλέγει να εκφράζει δημόσια τη δυσαρέσκειά του μέσα από τα social media, ελπίζοντας να πιέσει με έμμεσο τρόπο τη διοίκηση των Άγγλων.

Ο τρόπος του Ίσακ μπορεί να μοιάζει «διακριτικός» μπροστά σε άλλες σχετικές περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί. Πρόκειται για πρωτοφανείς κινήσεις παικτών που, αποφασισμένοι να αλλάξουν ομάδα, δε δίστασαν να επιστρατεύσουν τη φαντασία τους βρίσκοντας παράλογες δικαιολογίες.

Ρομάριο: Έκανε μπάνια στη Βραζιλία και αρνήθηκε να γυρίσει στην Μπαρτσελόνα

Ο Ρομάριο το 1994 αρνήθηκε να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα μετά το Μουντιάλ, δηλώνοντας πως χρειαζόταν διακοπές στις παραλίες της Βραζιλίας επειδή είχε νοσταλγήσει την πατρίδα του. Παρέμεινε εκτός προπονήσεων για τρεις επιπλέον εβδομάδες και λίγους μήνες αργότερα πήρε τελικά μεταγραφή στη Φλαμένγκο.

Την ίδια τακτική έχουν ακολουθήσει παίκτες όπως ο Ντιέγκο Κόστα, ο Ουσμάν Ντεμπελέ και ο Γκάρεθ Μπέιλ, καθώς αρνήθηκαν να ταξιδέψουν με τις ομάδες τους για την προετοιμασία, δείχνοντας έτσι την πρόθεσή τους να τις πιέσουν για τη μεταγραφή τους.

Μακελελέ: Πέταξε πέτρες στο αμάξι του και κατηγόρησε τους οπαδούς της Θέλτα

Υπήρξαν όμως πιο ακραία περιστατικά, όπως αυτό το Κλοντ Μακελελέ. Ο θρύλος της Premier League και άλλοτε τεχνικός του Αστέρα Aktor θέλοντας να φύγει από τη Θέλτα, έφτασε στο σημείο να… λιθοβολήσει το ίδιο του το αυτοκίνητο και να καταθέσει ψευδή καταγγελία στην αστυνομία για επίθεση οπαδών της Θέλτα σε βάρος του.

The same summer, Real offer a huge deal for Celta Vigo midfielder Claude Makelele.



In a bid to force through the move, Claude gets his agent to smash up his car, and they file a police report claiming it was attacked by Celta fans.



Horrified, the club let him join Real. pic.twitter.com/v8X95QIwZz — The Upshot podcast (@UpshotTowers) June 8, 2023

Γκαλάς: Απείλησε τον Μουρίνιο προειδοποιώντας ότι θα βάζει αυτογκολ

Ακραία είναι και η περίπτωση του Γουίλιαμ Γκαλάς, που φέρεται να απείλησε ότι θα βάζει αυτογκόλ για να φύγει από την Τσέλσι, κάτι που είχε προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στον Ζοζέ Μουρίνιο και το επιτελείο του. Μετά από εβδομάδες «ομηρίας», ο ίδιος κατάφερε τελικά να πάρει την πολυπόθητη μεταγραφή για την Άρσεναλ.

Κάρλος Τέβες: Δεν ήταν... φαν της αγγλικής κουζίνας

Αντίστοιχα, ο Φαουστίνο Ασπρίγια ήθελε να φύγει από την Πάρμα γιατί «στην Ιταλία έκανε πολύ κρύο», ενώ ο Κάρλος Τέβες το 2011 ζήτησε να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι επειδή «δεν καταλάβαινε τη γλώσσα» και δεν του άρεσε το φαγητό. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να αρνείται πεισματικά το να προπονθεί μαζί με τους συμπαίκτες του πριν από μία αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου.

Ο Βραζιλιάνος Χουλκ, από την άλλη, δικαιολόγησε την αποχώρησή του από τη Ζενίτ με το επιχείρημα ότι ήθελε να μάθουν τα παιδιά του κινέζικα, αν κι όλοι γνώριζαν ότι ο βασικός λόγος που ήθελε να μετακομίσει στην Ασία ήταν ένα μυθικό ποσό που του προσέφερε ομάδα από την Κίνα.

Ντιμίτρι Παγιέ: Προκάλεσε σοκ στη Γουέστ Χαμ απειλώντας ότι θα τραυματίσει το γόνατό του!

Η πιο σοκαριστική περίπτωση όμως ήταν εκείνη του Ντιμίτρι Παγιέ. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός όχι μόνο εξέφρασε ανοιχτά την επιθυμία του να φύγει, αλλά έφτασε στο σημείο να απειλήσει ότι θα προσποιηθεί τραυματισμό στο γόνατο αν η ομάδα τον ανάγκαζε να αγωνιστεί. Ουσιαστικά έκανε απεργία αρνούμενος να προπονηθεί ή να παίξει, μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημά του.

Η στάση αυτή σόκαρε τους ανθρώπους της Γουέστ Χαμ, με τον τότε προπονητή, Σλάβεν Μπίλιτς, να προσπαθεί μάταια να τον μεταπείσει. Όταν ο Παγιέ αρνήθηκε να ανακαλέσει το αίτημα μεταγραφής που είχε καταθέσει, ο Μπίλιτς αποφάσισε να το δημοσιοποιήσει, με τον παίκτη να καταφέρνει τελικά τον στόχο του.