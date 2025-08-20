Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίον ο Αλεξάντερ Ίσακ δε ζητάει ευθέως να φύγει με μεταγραφή από τη Νιούκαστλ κι επιλέγει να την «πιέζει» μέσω των social media.

Ο Αλεξάντερ Ίσακ φαίνεται πως έχει πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από τη Νιούκαστλ, ωστόσο επιλέγει να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο χωρίς να καταθέσει αίτημα μεταγραφής.

Ο Σουηδός επιθετικός γνωρίζει πως κάτι τέτοιο θα του κόστιζε ακριβά, καθώς το transfer request θεωρείται παραβίαση συμβολαίου και στερεί από τον παίκτη μπόνους υπογραφής, ποσά που στο επίπεδο της Premier League αγγίζουν τα εκατομμύρια. Έτσι, ο ίδιος προτιμά να εκφράζει δημόσια τη δυσαρέσκειά του, πιέζοντας με έμμεσο τρόπο τη διοίκηση των Magpies.

Το τελευταίο του μήνυμα στα social media, όπου ανέφερε ότι «η αλλαγή είναι το καλύτερο για όλους», για πολλούς ήταν μια ξεκάθαρη μορφή πίεσης προς τους ανθρώπους της Νιούκαστλ, ώστε να τού ανοίξουν την πόρτα της εξόδου χωρίς ο ίδιος να χάσει τα οικονομικά του προνόμια. Ουσιαστικά, ο Ίσακ επιχειρεί έναν «εκβιασμό», γνωρίζοντας ότι η δημόσια στάση του θα δημιουργήσει τριγμούς και θα ενισχύσει τη δική του θέση στις διαπραγματεύσεις για την αποχώρησή του.

Στο μεταξύ, η Λίβερπουλ... καραδοκεί και το ενδιαφέρον της ενισχύει ακόμη περισσότερο την πίεση που ασκεί ο 24χρονος φορ. Από την πλευρά της, η Νιούκαστλ δεν δείχνει διατεθειμένη να ενδώσει εύκολα, όπως έκανε γνωστό και σε ανακοίνωσή της μετά τον ντόρο που προκάλεσε η ανάρτηση του παίκτη της.

