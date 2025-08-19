Νότιγχαμ Φόρεστ, μεταγραφές: Συμφώνησε με Ντάγκλας Λουίζ και περιμένει το «ΟΚ» της Γιουβέντους
Η μεταγραφή του Ντάγκλας Λουίζ στη Νότιγχαμ Φόρεστ πως είναι στην τελική ευθεία, με τη Γιουβέντους και τους Άγγλους να βρίσκονται σε συνεχείς επαφές, σύφωνα με το Tuttosport. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μίλησε με τον γενικό διευθυντή των Μπιανκονέρι, Νταμιέν Κομολί, ώστε να ξεκαθαρίσουν οι τελευταίες λεπτομέρειες του deal μιάς και ο Βραζιλιάνος εδώ και καιρό δεν υπολογίζεται από τον Ίγκορ Τούντορ.
Οι σχέσεις του Λουίζ με τον προπονητή και τους συμπαίκτες του ήταν τυπικές το τελευταίο διάστημα και η επιστροφή του στην Premier League έμοιαζε μονόδρομος. Ο ίδιος είχε στο παρελθόν φορέσει τη φανέλα της Άστον Βίλα, ενώ παράλληλα με τη Φόρεστ και η Έβερτον είχε εξετάσει σοβαρά την περίπτωσή του.
Η Βέκια Σινιόρα από την πλευρά της ζητά γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ για τον 27χρονο μέσο και δείχνει ευελιξία στον τρόπο πληρωμής του ποσού αυτού, πράγμα που κάνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας ακόμα πιο εύκολη.
🫣Douglas Luiz torna in Premier, capolinea #Juve: Marinakis-Comolli, la telefonata sblocca l'affare— Tuttosport (@tuttosport) August 19, 2025
https://t.co/XHlgdBViET
