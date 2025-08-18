Το νέο σύνθημα των εκστασιασμένων οπαδών της Νότιγχαμ Φόρεστ για τον Βαγγέλη Μαρινάκη: «Μισεί την Τότεναμ, μισεί την Πάλας!» (vid)

Το νέο σύνθημα που έφτιαξαν οι οπαδοί της Νότιγχαμ Φόρεστ για να αποθεώσουν τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει μπει στην καρδιά των οπαδών της Νότιγχαμ Φόρεστ εξαιτίας όλων όσων έχει κάνει για την ομάδα, αλλά το τελευταίο διάστημα ακόμη περισσότερο με τη νομική επιτυχία κατά της Κρίσταλ Πάλας και την παραμονή του Μόργκαν Γκιμπς Γουάιτ, παρά την επίμονη προσπάθεια της Τότεναμ.

Ο ισχυρός άνδρας των «Ρεντς» έγινε σύνθημα στα χείλη των οπάδων της ομάδας, οι οποίοι θέλησαν έτσι να τον ευχαριστήσουν που με την προσφορά του το κλαμπ πλησιάζει και πάλι σιγά σιγά στις παλιές του δόξες.

Ο ίδιος είναι πολύ ζεστός με την ομάδα και ήταν μάλιστα «παρών» και στην πρεμιέρα της, όπου δημοσιεύτηκε και βίντεο στο οποίο χαιρετάει τους παίκτες που μπαίνουν στην φισούνα, μετά τη νίκη επί τη Μπρέντφορντ με 3-1.

Ακούστε το σύνθημα των οπαδών της Φόρεστ: