Παίκτης της Νότιγχαμ Φόρεστ είναι και με τη βούλα ο Αρνάουντ Καλιμουεντό, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος με επίσημη ανακοίνωσή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοινώνει με χαρά την απόκτηση του Αρνάουντ Καλιμουεντό, ο οποίος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τον σύλλογο.

Ο 23χρονος Γάλλος επιθετικός προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν στη Ligue 1 το 2024/25, σημειώνοντας 18 γκολ και μοιράζοντας 4 ασίστ σε 34 συμμετοχές με τη Ρεν.

Ο Καλιμουεντό ξεκίνησε την καριέρα του στην Παρί Σεν Ζερμέν σε ηλικία δέκα ετών, ανεβαίνοντας σταδιακά μέσα από την ακαδημία του συλλόγου της γαλλικής πρωτεύουσας. Σε ηλικία μόλις 16 ετών έκανε το ντεμπούτο του στην ομάδα κάτω των 19 ετών στο UEFA Youth League. Το επίσημο ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα ήρθε το 2020, τη χρονιά που υπέγραψε και την ανανέωση του συμβολαίου του με τους 13 φορές πρωταθλητές Γαλλίας.

Αφού αγωνίστηκε με επιτυχία σε δύο σεζόν ως δανεικός στη Λανς, όπου πέτυχε 21 γκολ σε 65 εμφανίσεις, ο Καλιμουεντό έκλεισε τον κύκλο του στην Παρί Σεν Ζερμέν έπειτα από δέκα χρόνια, μετακομίζοντας στη Βρετάνη για λογαριασμό της Ρεν τον Αύγουστο του 2022.

Στις δύο πρώτες του χρονιές με τη Ρεν, αγωνίστηκε στο Europa League και συνολικά κατέγραψε πάνω από 100 συμμετοχές, σκοράροντας 40 γκολ.

Αγωνίζεται κυρίως ως κλασικός φορ, αλλά μπορεί να απειλήσει και από τα άκρα, καθώς διαθέτει ταχύτητα, ευελιξία και ικανότητα να δημιουργεί ρήγματα στις αντίπαλες άμυνες. Έρχεται στη Νότιγχαμ έχοντας ολοκληρώσει την πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του.

Κατά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Καλιμουεντό δήλωσε:

«Όταν έμαθα για το ενδιαφέρον της Φόρεστ, ένιωσα τιμή. Είναι μια περήφανη στιγμή για εμένα, που εντάσσομαι σε μια ομάδα που είχε μια δυνατή σεζόν πέρσι και σε έναν σύλλογο με σπουδαία ιστορία.

Είμαι έτοιμος για την πρόκληση και φτάνω εδώ έχοντας αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία. Είχα μια καλή σεζόν πέρσι με γκολ και ασίστ, αλλά θέλω περισσότερα και φιλοδοξώ να φτάσω σε νέο επίπεδο εδώ.

Ανυπομονώ να παίξω στην Premier League και να ζήσω την ατμόσφαιρα του City Ground. Παρακολούθησα παιχνίδια από την περασμένη χρονιά και είναι ξεκάθαρο ότι οι φίλαθλοι δημιουργούν μια φανταστική ατμόσφαιρα. Ανυπομονώ να τους γνωρίσω και να ξεκινήσω.»

Ο Chief Football Officer της Φόρεστ, Ρος Γουίλσον, σχολίασε:

«Ήταν μερικές πολύ γεμάτες ημέρες για εμάς το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς πολλών ανθρώπων τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Αρνάουντ είναι ένας ποδοσφαιριστής του οποίου την εξέλιξη παρακολουθούμε στενά εδώ και καιρό, από την Παρί, τη Λανς και τη Ρεν, και είμαστε ενθουσιασμένοι που το επόμενο βήμα της πορείας του θα γίνει εδώ, στη Νότιγχαμ.

Έρχεται με πραγματικό ενθουσιασμό και ενέργεια, και ανυπομονούμε να τα δούμε αυτά στο γήπεδο.»