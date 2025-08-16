Μεταγραφών... συνέχεια για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Τζέιμς ΜάκΑτι από την Μάντσεστερ Σίτι προσθέτοντας ποιότητα στη μεσαία γραμμή της.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει πάρει φόρα στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παράθυρο! Λίγες ώρες μετά την απόκτηση του Ομάρ Χάτσινσον, ο σύλλογος ανακοίνωσε και τον Τζέιμς ΜάκΑτι!

Ο 22χρονος μέσος, γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών της Μάντσεστερ Σίτι, θα συνεχίσει την καριέρα του στο «Σίτι Γκράουντ», μία μεταγραφή που στοίχiσε στη Φόρεστ περίπου 35 εκατ. ευρώ. Το deal είχε... κλείσει τα τελευταία 24ωρα και το μόνο που απέμενε ήταν η επίσημη ανακοίνωση. Ο ΜάκΑτι έβαλε την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο.

Παρά την ποιότητά του, ο 22χρονος δεν κατάφερε να έχει βασικό ρόλο στα πλάνα του Πεπ Γκουαρδιόλα και αποχώρησε από τη Σίτι μετά από 37 συμμετοχές (και επτά γκολ) με την πρώτη ομάδα.

Για τη Φόρεστ, αυτή είναι η έκτη προσθήκη, με την ομάδα πάντως να μην έχει διάθεση να σταματήσει! Κι αυτό, γιατί βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση τόσο του Καλιμουέντο από τη Ρεν, αλλά και του Ντάγκλας Λουίζ από την Γιουβέντους.