Με τη φανέλα της Νότιγχαμ Φόρεστ θα αγωνίζεται για τα επόμενα πέντε χρόνια ο Ομάρ Χάτσινσον, για τον οποίο οι Reds κατέβαλαν περίπου 43 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν!

Ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ονόματα που μας συστήθηκαν με εντυπωσιακό τρόπο στην περσινή Premier League, από την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται με τα χρώματα της Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο λόγος για τον 21χρονο Ομάρι Χάτσινσον, ο οποίος κατάφερε να ξεχωρίσει στα αγγλικά γήπεδα ως οργανωτής της Ίπσουιτς, με τους Reds τελικά να κερδίζουν τη μάχη για την υπογραφή του.

Μια μεταγραφή ωστόσο που είχε το δικό της κόστος... Σύμφωνα άλλωστε με τον δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Φόρεστ έκλεισε το deal στα 43 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του νεαρού επιθετικού μέσου, ποσό που τον κατατάσσει ως την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του αγγλικού συλλόγου!

Αφού πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ο Χάτσινσον έβαλε την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη νέα του ομάδα, η οποία κατόπιν προχώρησε στις σχετικές ανακοινώσεις.

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο ο Άγγλος υπήρξε βασικό στέλεχος στην πορεία της Ίπσουιτς, καταγράφοντας 31 συμμετοχές στην παρθενική του σεζόν στην Premier League με απολογισμό τρία γκολ και δυο ασίστ.