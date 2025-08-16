Η Μπράιτον κρατούσε τη νίκη μέχρι το 90+7', αλλά είδε τη Φούλαμ να ισοφαρίζει (1-1) και να της στερεί το «τρίποντο», σε ένα ματς που οι Τζίμας και Κωστούλας βρέθηκαν εκτός αποστολής. Νίκες για Τότεναμ και Σάντερλαντ, στην επιστροφή της τελευταίας στην Premier League.

Την... πάτησε στο φινάλε η Μπράιτον! Οι Γλάροι ήταν «αγκαλιά» με τη νίκη στην πρεμιέρα τους στην Premier League, αλλά πλήρωσαν την αστοχία τους και τελικά είδαν την Φούλαμ να τους... κλέβει βαθμούς, μετά το ισόπαλο 1-1 στο «Άμεξ». Μετά από ένα σχετικά ήσυχο πρώτο μέρος με ελάχιστες φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες, η Μπράιτον με το «καλησπέρα» του β' ημιχρόνου πήρε κεφάλι στο σκορ. Ο Μπέργκε ανέτρεψε τον Ρούτερ, ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι, το οποίο ο Ο'Ράιλι μετέτρεψε σε γκολ για το 1-0 στο 53'. Από εκεί και πέρα, οι Γλάροι δεν απειλήθηκαν και στο τέλος είχαν τις ευκαιρίες τους -κυρίως με τον Γκρούντα- αλλά δεν τις αξιοποίησαν. Ο Μουνίζ, στην τελευταία φάση του ματς, τιμώρησε μετά από κόρνερ την Μπράιτον, διαμορφώνοντας το 1-1 με κοντινό σουτ. Εκτός αποστολής έμειναν οι Στέφανος Τζίμας και Μπάμπης Κωστούλας.

Ιδανική πρεμιέρα για την Τότεναμ με σφραγίδα Ριτσάρλισον

Ιδανικά ξεκίνησε η νέα σεζόν στην Premier League για την Τότεναμ, η οποία άφησε πίσω την οδυνηρή απώλεια του Super Cup Ευρώπης από την Παρί και ξεκίνησε με το δεξί στην Αγγλία υποτάσσοντας τη Μπέρνλι με 3-0. Μεγάλους πρωταγωνιστής για τους Λονδρέζους ο Ριτσάρλισον, ο οποίος με δυο γκολ έχτισε τις βάσεις νίκης για τους γηπεδούχους. Αρχικά άνοιξε το σκορ στο 10΄με σουτ στην κίνηση από γύρισμα του Κούντους, ενώ στο 60΄έπιασε ασύλληπτο γυριστό και βρήκε δίχτυα για το 2-0 από νέα ασίστ του Γκανέζου. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε έξι λεπτά αργότερα ο Τζόνσον που τσίμπησε τη μπάλα στο τετ-α-τετ και σφράγισε ένα άνετο τρίποντο για την Τότεναμ.

Εμφατική νίκη για την Σάντερλαντ στην... επιστροφή της

Οκτώ χρόνια μετά την επιστροφή της στην Premier League, η Σάντερλαντ έκανε ονειρική πρεμιέρα επικρατώντας της Γουέστ Χαμ με 3-0, μετά από ένα... ξέσπασμα στο β' ημίχρονο. Οι κεφαλιές του Μαγιέντα (61') και του Μπάλαρντ (73') έθεσαν τις βάσεις για τη νίκη των νεοφώτιστων που έφτασαν και σε τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις με τον Ισίντορ πανηγυρίζοντας μία μεγάλη νίκη.