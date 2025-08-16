Ο Βιρτζιλ Φαν Ντάικ καταδίκασε τη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ο Αντουάν Σεμενιό στο «Ανφιλντ», τονίζοντας πως ο ρατσισμός δεν έχει θέση στον κόσμο μας.

Η πρεμιέρα της Premier League ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Μπόρνμουθ σπιλώθηκε από ακόμα ένα περιστατικό ρατσισμού στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, όταν ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά στο πρώτο ημίχρονο μετά από φραστική επίθεση που δέχθηκε ο Αντουάν Σεμενιό από οπαδό των Reds.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης ο αμυντικός της Λίβερπουλ, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, βρέθηκε στο πλευρό του επιθετικού της Μπόρνμουθ που σκόραρε δις στο «Ανφιλντ» και καταδίκασε τη ρατσιστική επίθεση εις βάρος του.

«Είχα πολλές συζητήσεις μαζί του γι’ αυτό το θέμα. Πρώτα απ’ όλα ήθελα να μάθω τι ακριβώς συνέβη και χαίρομαι που οι αρχές ασχολούνται με την υπόθεση· αυτό είναι το σημαντικότερο. Όμως στεκόμαστε όλοι στο πλευρό του και πιστεύω ότι καθένας από εσάς εδώ θα έλεγε το ίδιο: τέτοια πράγματα δεν πρέπει να συμβαίνουν.

Οπότε, οτιδήποτε χρειαστεί σε επίπεδο στήριξης, είμαι εδώ γι’ αυτόν. Είμαστε όλοι εδώ για εκείνον, για να είμαι ειλικρινής, όπως και ο σύλλογος, που χειρίζεται το ζήτημα με τον σωστό τρόπο. Είμαι απολύτως βέβαιος γι’ αυτό. Κυρίως, οι αρχές πρέπει να το διαχειριστούν τώρα και, όπως είπα, τέτοια πράγματα δεν μπορούν να γίνονται σε καμία περίπτωση.

Δεν μπορώ να το πιστέψω και μπορώ μόνο να πω πως δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν, και στα μάτια μου είναι απολύτως ντροπιαστικό. Τέτοια φαινόμενα δεν πρέπει να υπάρχουν στον κόσμο, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Είμαι χαρούμενος που μπορώ να πω ότι μέχρι σήμερα δεν τα έβλεπα να συμβαίνουν και γι’ αυτό θεωρώ ντροπή που κάτι τέτοιο κατέστη δυνατό. Αλλά γενικότερα, ο ρατσισμός δεν έχει θέση στον κόσμο μας κατά τη γνώμη μου, αν όμως θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, δυστυχώς εξακολουθεί να υπάρχει — και αυτή είναι η επικίνδυνη του πλευρά.

Πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε εδώ και τώρα και, όπως είπα, βρίσκομαι στο πλευρό του Αντουάν, όποτε με χρειαστεί, κι εμείς ως σύλλογος θα το χειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί δεν πρέπει να συμβαίνει.

Γιατί εδώ πρόκειται για μια πολύ σπάνια περίπτωση κάποιου που έκανε κάτι ντροπιαστικό και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ασχοληθούμε μαζί του προσωπικά και να προσπαθήσουμε να εκπαιδεύσουμε τη νέα γενιά. Αυτός είναι, κατά τη γνώμη μου, ο μοναδικός τρόπος να το εξαλείψουμε. Ο μόνος τρόπος να το ξεριζώσουμε» τόνισε.