Άστον Βίλα: Τίμησε τον Ozzy Osbourne στην πρεμιέρα της σεζόν (vid)

Μάρθα Χωριανοπούλου
Συγκινητική στιγμή στο «Βίλα Παρκ», όπου η Άστον Βίλα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με τραγούδι του Ozzy Osbourne, τιμώντας την μνήμη του θρυλικού καλλιτέχνη και πιστό οπαδό της ομάδας.

Η πρεμιέρα της Άστον Βίλα στη φετινή Premier League είχε έναν ιδιαίτερο, φορτισμένο τόνο. Όχι μόνο λόγω της έναρξης της νέας σεζόν απέναντι στη Νιούκαστλ, αλλά κυρίως λόγω της απουσίας ενός ξεχωριστού φιλάθλου του Ozzy Osbourne.

Ο θρύλος της χέβι μέταλ, που «έφυγε» από τη ζωή στις 22 Ιουλίου 2025 σε ηλικία 76 ετών, ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια παγκόσμια μουσική φυσιογνωμία. Ήταν παιδί του Μπέρμινγχαμ, πιστός φίλαθλος της Άστον Βίλα και κομμάτι της ταυτότητας της πόλης και της ομάδας.

Στην πρώτη αγωνιστική, λοιπόν, το «Βίλα Παρκ» φόρεσε τα... μαύρα του και αποχαιρέτησε τον «Prince of Darkness» όπως του άρμοζε. Οι παίκτες της ομάδας του Ουνάι Έμερι μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο υπό το άκουσμα του «Crazy Train» και απέτισαν έναν τελευταίο φόρο τιμής στον legend του metal, εμβληματικό τραγουδιστή και frontman των Black Sabbath.

     

