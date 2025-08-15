Η Νότιγχαμ Φόρεστ εγκαινιάζει το πρόγραμμα «Magic Moments», μια νέα κοινωνική πρωτοβουλία του Βαγγέλη Μαρινάκη, προσφέροντας εισιτήρια σε παιδιά και νέους που τα έχουν περισσότερο ανάγκη.

Σε μία νέα, σημαντική πρωτοβουλία προχώρησε ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο σύλλογος λανσάρει το πρόγραμμα «Magic Moments», με στόχο να φέρει τα παιδιά και τους νέους πιο κοντά στο ποδόσφαιρο!

Μέσω της συγκεκριμένης ενέργειας, θα διατίθεται σε παιδιά και νέους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του Νότιγχαμσαϊρ 30 εισιτήρια για κάθε εντός έδρας αναμέτρηση της Φόρεστ για τη σεζόν 2025-2026.

Πιστή στις αξίες της κοινωνικής προσφοράς, η Φόρεστ ανοίγει τις πόρτες του ιστορικού «Σίτι Γκράουντ» σε παιδιά με χρόνιες ασθένειες, κοινωνικά υποβαθμισμένα, σε κίνδυνο ή με ιδιαίτερες ανάγκες, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία ενός αγώνα, αλλά και των... παρασκηνίων, όπως η γνωριμία με παίκτες και προσωπικό της ομάδας.

Αρχής γενομένης από την ερχόμενη Κυριακή, στο εναρκτήριο ματς της Φόρεστ στην Premier League απέναντι στην Μπρέντφορντ (17/8, 16:00), εκεί όπου 50 νέοι έχουν προσκληθεί στο «Σίτι Γκράουντ».

Nottingham Forest is proud to launch ‘Magic Moments’, a powerful community initiative spearheaded by Club owner Evangelos Marinakis which will see 30 tickets for every home fixture during the 2025/26 season donated to children and young people most in need within Nottinghamshire.… pic.twitter.com/ACCcblPitR — Nottingham Forest (@NFFC) August 15, 2025

Η δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη

«Αυτή η πρωτοβουλία αφορά κάτι πολύ περισσότερο από το ποδόσφαιρο. Πρόκειται για το να προσφέρουμε στην κοινωνία, να δημιουργούμε αξέχαστες στιγμές και να διασφαλίζουμε ότι ο σύλλογός μας συνεχίζει να στέκεται περήφανα στην καρδιά της κοινότητας του Νότιγχαμσαϊρ.

Γνωρίζουμε πως μια ξεχωριστή ημέρα μπορεί να έχει διάρκεια, ουσιαστικό αντίκτυπο και θέλουμε να δημιουργήσουμε ιδιαίτερες αναμνήσεις για όσους τις χρειάζονται περισσότερο –στιγμές ελπίδας, χαράς και μαγείας.

Είμαστε σε ένα ξεχωριστό ταξίδι ως σύλλογος και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε αυτό».