Λίβερπουλ, μεταγραφές: Συμφώνησε με τον ταλαντούχο Τζοβάνι Λεόνι, προχωρημένες επαφές με Πάρμα
Πατάει «γκάζι» η Λίβερπουλ λίγες ώρες πριν την επίσημη έναρξη της σεζόν (15/8 η πρεμιέρα της στην Premier League), όσον αφορά τα μεταγραφικά.
Η ομάδα του Άρνε Σλοτ μετά την προφορική συμφωνία με τον Μαρκ Γκεχί της Κρίσταλ Πάλας, φέρεται να έπραξε το ίδιο και με τον ταλαντούχο αμυντικό της Πάρμα, Τζοβάνι Λεόνι. Ο Ολλανδός τεχνικός έχει ζητήσει έναν έμπειρο (Γκεχί) και έναν προς εξέλιξη (Λεόνι) αμυντικό, και η διοίκηση των κόκκινων είναι έτοιμη να του κάνει το χατίρι.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, οι πρωταθλητές Αγγλίας είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με την ιταλική ομάδα, ούτως ώστε να «κλείσουν» όσο το δυνατόν συντομότερα το deal, με τον 18χρονο Ιταλό να θέλει όσο τίποτα να αγωνιστεί στο «Άνφιλντ».
Την περασμένη σεζόν ο Λεόνι αγωνίστηκε 17 φορές στη Serie A, έχοντας και ένα γκολ.
🚨🧨 BREAKING | Understand Liverpool have reached a full verbal agreement with Giovanni #Leoni!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 13, 2025
The super-talented 18 y/o centre-back wants to join Liverpool with immediate effect. Negotiations with Parma advanced. #LFC want to sign two more centre-backs before Deadline Day if… pic.twitter.com/EzJNexxJy9
