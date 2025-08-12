Δικό της θέλει να κάνει τον Μαρκ Γκουέχι η Λίβερπουλ που πατάει... γκάζι για την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού και αρχηγού της Κρίσταλ Πάλας.

Στο προσκήνιο για τη Λίβερπουλ επανήλθε ο Μαρκ Γκουέχι. Ο κεντρικός αμυντικός και αρχηγός της Κρίσταλ Πάλας, αποτελεί στόχο των Reds που σύμφωνα με δημοσίευμα του «BBC» εντείνουν τις προσπάθειές του για την απόκτηση του 25χρονου.

Το συμβόλαιο του Γκουέχι με τους Αετούς εκπνέει το καλοκαίρι του 2026 και δεν είναι καθόλου απίθανο να τον παραχωρήσουν στο τρέχον μεταγραφικό παράθυρο. Η Λίβερπουλ έχει ήδη πραγματοποιήσει επαφές και κινείται δυναμικά για να τον «καπαρώσει», ενώ στη λίστα της έχει επίσης τον 18χρονο στόπερ της Πάρμα, Τζιοβάνι Λεόνι.

Η Πάλας που πρόσφατα κατέκτησε το Community Shield στον τελικό απέναντι στη Λίβερπουλ, αξιώνουν ένα ποσό της τάξεως των 46 εκατ. ευρώ για τον κεντρικό αμυντικό της, τιμή που οι Reds προσπαθούν να... ρίξουν για να προχωρήσουν έτσι σε μία «δυνατή» μεταγραφή.