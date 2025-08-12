Λίβερπουλ, μεταγραφές: Πατάει... γκάζι για τον Γκουέχι της Πάλας
Στο προσκήνιο για τη Λίβερπουλ επανήλθε ο Μαρκ Γκουέχι. Ο κεντρικός αμυντικός και αρχηγός της Κρίσταλ Πάλας, αποτελεί στόχο των Reds που σύμφωνα με δημοσίευμα του «BBC» εντείνουν τις προσπάθειές του για την απόκτηση του 25χρονου.
Το συμβόλαιο του Γκουέχι με τους Αετούς εκπνέει το καλοκαίρι του 2026 και δεν είναι καθόλου απίθανο να τον παραχωρήσουν στο τρέχον μεταγραφικό παράθυρο. Η Λίβερπουλ έχει ήδη πραγματοποιήσει επαφές και κινείται δυναμικά για να τον «καπαρώσει», ενώ στη λίστα της έχει επίσης τον 18χρονο στόπερ της Πάρμα, Τζιοβάνι Λεόνι.
Η Πάλας που πρόσφατα κατέκτησε το Community Shield στον τελικό απέναντι στη Λίβερπουλ, αξιώνουν ένα ποσό της τάξεως των 46 εκατ. ευρώ για τον κεντρικό αμυντικό της, τιμή που οι Reds προσπαθούν να... ρίξουν για να προχωρήσουν έτσι σε μία «δυνατή» μεταγραφή.
Sources have told BBC Sport that Liverpool have held initial talks with a view to signing Marc Guehi this summer ✍️🔴 pic.twitter.com/axIxJCYyQb— Match of the Day (@BBCMOTD) August 12, 2025
