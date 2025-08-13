Ράσφορντ: «Η Γιουνάιτεντ είναι πολύ κάτω από το επίπεδο που θα έπρεπε να βρίσκεται»
Συνέντευξη στην εκπομπή «The Rest is Football» των Γκάρι Λίνεκερ και Μίκα Ρίτσαρντς παραχώρησε ο Μάρκους Ράσφορντ.
Ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα που βρίσκεται ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μίλησε για αρκετά θέματα που απασχολούν τόσο τον ίδιο όσο και τον αγγλικό σύλλογο, όντας πλέον ο δεύτερος Άγγλος, μετά τον Λίνεκερ που φορά τα «μπλαουγκράνα».
Στα 27 του χρόνια ο Ράσφορντ άσκησε «σκληρή» κριτική στους «κόκκινους διαβόλους», εξηγώντας πως τόσα χρόνια όλοι αναφέρονται στο... rebuild της Γιουνάιτεντ, χωρίς αυτό να έχει ξεκινήσει στην πράξη. Ο Ράσφορντ τόνισε πως το επίπεδο του κλαμπ είναι κατώτερο από αυτό που θα έπρεπε, κάτι που τον στεναχωρεί, είτε ως παίκτη, είτε ως φίλαθλο της ομάδας.
Δείτε ΕπίσηςΜάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Χάκαραν το λογαριασμό της στο Instagram και ανέβηκε βίντεο με σύγκριση ομάδων της Λίβερπουλ (vid)
«Είμαστε πολύ κάτω από το επίπεδο που θα έπρεπε να βρίσκεται η Γιουνάιτεντ. Λένε ότι βρισκόμαστε σε μεταβατικό στάδιο εδώ και χρόνια, αλλά για να είσαι σε μεταβατικό στάδιο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις. Η πραγματική μεταβατική περίοδος δεν έχει καν ξεκινήσει.
Όταν η Λίβερπουλ πέρασε αυτή την περίοδο, έφερε τον Κλοπ και τον στήριξε. Δεν κέρδισαν στην αρχή. Ο κόσμος θυμάται μόνο τα τελευταία του χρόνια, όταν ανταγωνιζόταν με τη Σίτι και κέρδιζε τα μεγαλύτερα τρόπαια. Για να ξεκινήσεις μια μεταβατική περίοδο, πρέπει να θέσεις ένα σχέδιο και να το τηρήσεις.
Είχαμε τόσους πολλούς προπονητές, ιδέες και στρατηγικές για να κερδίσουμε που καταλήξαμε σε αδιέξοδο. Πονάει; Ναι, 100%. Όχι μόνο ως παίκτης, αλλά και ως οπαδός», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 27χρονος.
🗣️ Marcus Rashford on Manchester United:— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 13, 2025
"We have been well below where United should be. People say we’ve been in transition for years, but to be in transition, you have to start it first.
The real transition hasn’t even begun. When Liverpool went through this period, they… pic.twitter.com/vjkrCxKbIA
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.