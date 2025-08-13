Ράσφορντ: «Η Γιουνάιτεντ είναι πολύ κάτω από το επίπεδο που θα έπρεπε να βρίσκεται»

Ο Άγγλος επιθετικός που ανήκει στους «κόκκινους διαβόλους» αλλά είναι δανεικός στην Μπαρτσελόνα, μίλησε για το αγωνιστικό επίπεδο της Γιουνάιτεντ.

Συνέντευξη στην εκπομπή «The Rest is Football» των Γκάρι Λίνεκερ και Μίκα Ρίτσαρντς παραχώρησε ο Μάρκους Ράσφορντ.

Ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα που βρίσκεται ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μίλησε για αρκετά θέματα που απασχολούν τόσο τον ίδιο όσο και τον αγγλικό σύλλογο, όντας πλέον ο δεύτερος Άγγλος, μετά τον Λίνεκερ που φορά τα «μπλαουγκράνα».

Στα 27 του χρόνια ο Ράσφορντ άσκησε «σκληρή» κριτική στους «κόκκινους διαβόλους», εξηγώντας πως τόσα χρόνια όλοι αναφέρονται στο... rebuild της Γιουνάιτεντ, χωρίς αυτό να έχει ξεκινήσει στην πράξη. Ο Ράσφορντ τόνισε πως το επίπεδο του κλαμπ είναι κατώτερο από αυτό που θα έπρεπε, κάτι που τον στεναχωρεί, είτε ως παίκτη, είτε ως φίλαθλο της ομάδας.

«Είμαστε πολύ κάτω από το επίπεδο που θα έπρεπε να βρίσκεται η Γιουνάιτεντ. Λένε ότι βρισκόμαστε σε μεταβατικό στάδιο εδώ και χρόνια, αλλά για να είσαι σε μεταβατικό στάδιο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις. Η πραγματική μεταβατική περίοδος δεν έχει καν ξεκινήσει.

Όταν η Λίβερπουλ πέρασε αυτή την περίοδο, έφερε τον Κλοπ και τον στήριξε. Δεν κέρδισαν στην αρχή. Ο κόσμος θυμάται μόνο τα τελευταία του χρόνια, όταν ανταγωνιζόταν με τη Σίτι και κέρδιζε τα μεγαλύτερα τρόπαια. Για να ξεκινήσεις μια μεταβατική περίοδο, πρέπει να θέσεις ένα σχέδιο και να το τηρήσεις.

Είχαμε τόσους πολλούς προπονητές, ιδέες και στρατηγικές για να κερδίσουμε που καταλήξαμε σε αδιέξοδο. Πονάει; Ναι, 100%. Όχι μόνο ως παίκτης, αλλά και ως οπαδός», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 27χρονος.