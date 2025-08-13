Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Χάκαραν το λογαριασμό της στο Instagram και ανέβηκε βίντεο με σύγκριση ομάδων της Λίβερπουλ (vid)
Θύμα χάκερς έπεσε ο επίσημος λογαριασμός του Instagram της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το πρωί της Τετάρτης (13/8). Άγνωστοι που πιθανότατα είναι φίλοι της Λίβερπουλ παραβίασαν το προφίλ των «κόκκινων διαβόλων», ανεβάζοντας ένα βίντεο που ήδη έχει γίνει viral.
Στο συγκεκριμένο κλιπ παρουσιάζονται δυο άνδρες οι οποίοι κάνουν σύγκριση των ομάδων του 2019 και του 2025 των «Reds», εκείνων δηλαδή που κατέκτησαν τα δυο τελευταία πρωταθλήματα για τον σύλλογο του Μερσεϊσάιντ.
Φυσικά, μετά από λίγα λεπτά το εν λόγω βίντεο κατέβηκε, ωστόσο οι χρήστες του X (πρώην Twitter) πρόλαβαν και... έσωσαν αυτό το «διαμάντι».
Δείτε ΕπίσηςΜάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Σάλος με τον Γκαρνάτσο, τον έπιασαν να καπνίζει... ηλεκτρονικό τσιγάρο! (vid)
What’s has the official Manchester United Instagram account just posted 😭😭😭— MUKB (@UNITEDKM_) August 13, 2025
End the season already 💔 #ManchesterUnited #MUFC pic.twitter.com/t2qmN2BwOW
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.