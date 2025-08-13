Χρήστες του X (πρώην Twitter) έσωσαν το στιγμιότυπο, το οποίο έχει γίνει viral στα social media το πρωί της Τετάρτης (13/8).

Θύμα χάκερς έπεσε ο επίσημος λογαριασμός του Instagram της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το πρωί της Τετάρτης (13/8). Άγνωστοι που πιθανότατα είναι φίλοι της Λίβερπουλ παραβίασαν το προφίλ των «κόκκινων διαβόλων», ανεβάζοντας ένα βίντεο που ήδη έχει γίνει viral.

Στο συγκεκριμένο κλιπ παρουσιάζονται δυο άνδρες οι οποίοι κάνουν σύγκριση των ομάδων του 2019 και του 2025 των «Reds», εκείνων δηλαδή που κατέκτησαν τα δυο τελευταία πρωταθλήματα για τον σύλλογο του Μερσεϊσάιντ.

Φυσικά, μετά από λίγα λεπτά το εν λόγω βίντεο κατέβηκε, ωστόσο οι χρήστες του X (πρώην Twitter) πρόλαβαν και... έσωσαν αυτό το «διαμάντι».