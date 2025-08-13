Νιουκάστλ, μεταγραφές: Ανακοίνωσε τον Μαλίκ Τιαό

Newsroom
thiaw newcastle
Η Νιουκάστλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαλίκ Τιαό από τη Μίλαν, έναντι περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Η Νιουκάστλ έκανε γνωστή την απόκτηση του Μαλίκ Τιαό από την Μίλαν.Ο Γερμανός αμυντικός άφησε τη Serie A, όπου αγωνίστηκε τη περασμένη σεζόν με τη φανέλα των «Ροσονέρι», πραγματοποιώντας 63 εμφανίσεις ενώ κατέγραψε και μια ασίστ.

Με την φανέλα της Νιουκάστλ αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στη Premier League μιας και δεν έχει αγωνιστεί ξανά σε αγγλική ομάδα, ενώ το κόστος της μεταγραφής ανέρχεται στα 40 εκατ. ευρώ, μαζί με μπόνους, με τον παίκτη να διαλέγει το νούμερο 12.

@Photo credits: Newcastle/X
     

