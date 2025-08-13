Νιουκάστλ, μεταγραφές: Ανακοίνωσε τον Μαλίκ Τιαό
Η Νιουκάστλ έκανε γνωστή την απόκτηση του Μαλίκ Τιαό από την Μίλαν.Ο Γερμανός αμυντικός άφησε τη Serie A, όπου αγωνίστηκε τη περασμένη σεζόν με τη φανέλα των «Ροσονέρι», πραγματοποιώντας 63 εμφανίσεις ενώ κατέγραψε και μια ασίστ.
Με την φανέλα της Νιουκάστλ αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στη Premier League μιας και δεν έχει αγωνιστεί ξανά σε αγγλική ομάδα, ενώ το κόστος της μεταγραφής ανέρχεται στα 40 εκατ. ευρώ, μαζί με μπόνους, με τον παίκτη να διαλέγει το νούμερο 12.
Welcome to Newcastle, Malick! 🙌
We are delighted to announce the signing of defender Malick Thiaw on a long-term deal from Italian side AC Milan. pic.twitter.com/Y9YuuTKvRD— Newcastle United (@NUFC) August 12, 2025
Στον επίσημο λογαριασμό της Νιουκάστλ στο Χ, δημοσιεύτηκε και ένα βίντεο με τις πρώτες δηλώσεις του 24χρονου Τιαό μετά την μετακίνηση του στην Αγγλία
The first words from Malick Thiaw 💬— Newcastle United (@NUFC) August 12, 2025
