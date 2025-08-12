Στη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ο οποίος δόθηκε δανεικός από τη Νιούκαστλ για τη νέα σεζόν.

Την επόμενή της κίνηση στο μεταγραφικό παζάρι πραγματοποίησε η Σεβίλλη και αυτή η κίνηση είχε άρωμα... ελληνικό! Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου που θα αγωνιστεί στον ισπανικό σύλλογο ως δανεικός από τη Νιούκαστλ για τη σεζόν 2025-2026.

Ο 31χρονος Έλληνας τερματοφύλακας βρισκόταν στη λίστα του Αλμέιδα που ήθελε να τον... φέρει στην Ισπανία και στα γήπεδα της La Liga. Ο Βλαχοδήμος παραχωρήθηκε το περασμένο καλοκαίρι στη Νιούκαστλ έχοντας φορέσει τη φανέλα της μόλις μία φορά, απέναντι στην Γουίμπλεντον για το League Cup. Δεν υπολογιζόταν από τον Έντι Χάου και πλέον είναι έτοιμος για τη νέα μεγάλη πρόκληση της καριέρας του.

𝙏𝙚𝙣𝙚𝙢𝙤𝙨 𝙪𝙣 𝙣𝙪𝙚𝙫𝙤 𝙢𝙤𝙫𝙞𝙢𝙞𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙚𝙣 𝙡𝙖 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙙𝙖.



🇬🇷💭 pic.twitter.com/1dLYyYe2PR — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 12, 2025

H Σεβίλλη, πέραν του Βλαχοδήμου, διαθέτει επίσης τους Άλβαρο Φερνάντεθ και Όριαν Νίλαντ κάτω από τα γκολπόστ της. Με αυτόν τον τρόπο, ο Βλαχοδήμος αναμένεται να γίνει μόλις ο δεύτερος Έλληνας τερματοφύλακας που θα αγωνιστεί στη La Liga, μετά τον Ορέστη Καρνέζη. Ο τελευταίος είχε κατέγραψε έξι συμμετοχές στο ισπανικό πρωτάθλημα ως γκολκίπερ της Γρανάδα, στην οποία αγωνίστηκε ως δανεικός τη σεζόν 2013-2014.