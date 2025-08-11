Έντονες αντιδράσεις έφερε η φωτογραφία του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο να κρατά ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο, ενώ χτυπούσε το νέο του τατουάζ.

Είναι κομμένος από τον Ρούμπεν Αμορίμ, περιμένει υπομονετικά τη μεταγραφή του, αλλά η αλήθεια είναι πως ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο δεν… βάζει και τα δυνατά του για να πείσει τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πως αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία. Ο Αργεντινός εξτρέμ για ακόμη μια φορά βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής για τους λάθος λόγους.

Για την ακρίβεια, είδε το φως της δημοσιότητας μια φωτογραφία του στην οποία φαίνεται να χτυπά ένα νέο τατουάζ στο κορμί του και ταυτόχρονα να καπνίζει ένα… ηλεκτρονικό τσιγάρο. Όχι και η πιο υγιεινή συνήθεια για έναν 21χρονο ποδοσφαιριστή που θέλει να ανήκει στο κορυφαίο επίπεδο. Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτή η εικόνα έριξε ακόμα περισσότερο τον Γκαρνάτσο στα μάτια των οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ράγισε κι άλλο το γυαλί της σχέσης τους.

Manchester United outcast Alejandro Garnacho ‘appears to clutch a VAPE’ while getting a new tattoo 😳💨 pic.twitter.com/7RBU9RT9MS — Mail Sport (@MailSport) August 11, 2025

Ο 21χρονος ήταν μια από τις σπουδαιότερες ελπίδες για τη νέα εποχή των Κόκκινων Διαβόλων, όμως πειθαρχικά ζητήματα έκαναν τον Αμορίμ να τον βάλει στο… ψυγείο. Την περυσινή σεζόν μέτρησε 58 συμμετοχές με 11 γκολ και 10 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις και θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα αποχωρήσει από τη Γιουνάιτεντ μέσα στο καλοκαίρι.