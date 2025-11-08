Χάρη στα γκολ των Γκουστό, Ζοάο Πέδρο και Πέδρο Νέτο, η Τσέλσι... ξεμπέρδεψε με τη Γουλβς, τη φιλοδώρησε με τριάρα (3-0) και σκαρφάλωσε στη 2η θέση της Premier League.

Μετά την απρόσμενη γκέλα από την Καραμπάγκ στο Champions League, μπήκε με διάθεση... «ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε» στο δεύτερο μέρος η Τσέλσι και πράγματι «σκούπισε» τη Γουλβς με άνετη τριάρα. Έτσι, οι Μπλε εκμεταλλεύτηκαν το στραβοπάτημα της Άρσεναλ και μείωσαν την απόστασή τους από την κορυφή, σκαρφαλώνοντας στη 2η θέση της Premier League και το -6 από τους συμπολίτες τους. Παραμένουν ουραγοί οι Λύκοι, που, μετά την απόλυση του Βίτορ Περέιρα, ήρθαν σε συμφωνία με τον Ρομπ Έντουαρντς της Μίντλεσμπρο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας και ελπίζουν σε ανασύνταξη.

Η ομάδα του Μαρέσκα βρήκε από νωρίς ευκαιρίες με Έντσο Φερνάντες, Κουκουρέγια και Ζοάο Πέδρο αλλά δεν τις εκμεταλλεύτηκε και όσο κυλούσε το πρώτο μέρος έβλεπε τους χώρους να ελαχιστοποιούνται.

Ωστόσο βγήκε από τα αποδυτήρια... φουριόζα και φρόντισε να ξεμπερδέψει γρήγορα με την υπόθεση «τρίποντο». Στο 51' ο Γκουστό με κοντινή κεφαλιά μετά τη σέντρα του Γκαρνάτσο άνοιξε το σκορ και 65' ο Ζοάο Πέδρο με άψογο τελείωμα μέσα από την περιοχή χαλύβδωσε τις βάσεις της νίκης. Οκτώ λεπτά μετά, ο πολύ δραστήριος Γκαρνάτσο φόρεσε ξανά το κοστούμι του δημιουργού και σέρβιρε έτοιμο γκολ στον Πέδρο Νέτο που από κοντά δεν είχε καμία δυσκολία να διαμορφώσει το τελικό 3-0.