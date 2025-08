Ο 22χρονος Ολλανδός απείχε από την πρόσφατη προπόνηση των «Ταύρων», αφαίρεσε το ταγκ από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και περιμένει την Τσέλσι να έρθει σε συμφωνία με την ομάδα του για να μετακομίσει στο Λονδίνο.

Η... μόδα των τελευταίων χρόνων που θέλει τους ποδοσφαιριστές που επιθυμούν να αλλάξουν ομάδα να απέχουν από τις προπονήσεις του συλλόγου στον οποίο ανήκουν συνεχίζεται και φέτος. Μετά τους Βίκτορ Γιόκερες, που κατάφερε να μετακομίσει στην Άρσεναλ και Αλεξάντερ Ίσακ που... παλεύει να συνεχίσει στη Λίβερπουλ, σειρά έχει ο Τσάβι Σίμονς.

Ο Ολλανδός μεσοεπιθετικός που φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με την Τσέλσι, αφαίρεσε από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram (στο bio) το ταγκ της Λειψίας, έχοντας ενημερώσει τη γερμανική ομάδα για την επιθυμία του να αποχωρήσει. Πέραν αυτού, ο 22χρονος απείχε από την προπόνηση των «ταύρων» την Παρασκευή (1/8) σε μια κίνηση πίεσης προς τη διοίκηση έτσι ώστε να έρθει το συντομότερο δυνατόν σε συμφωνία με τους «μπλε».

Μάλιστα, αναμένεται να είναι εκτός αποστολής για το φιλικό των Γερμανών με την Αταλάντα σήμερα (2/8) το απόγευμα, ενώ τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως η Λειψία ζητά περί τα 70 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσει και βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με τους Λονδρέζους.

🚨⚠️ EXCL: Xavi Simons did not train with RB Leipzig group on Friday… and he’s not expected to be part of the squad today.



His decision is clearly oriented to Chelsea move, after deleting Leipzig from Instagram bio.



Negotiations at advanced stages between Chelsea and Leipzig. pic.twitter.com/pZD5m6itkD