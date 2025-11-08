Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ηρακλής - Πας Γιάννινα, το ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός και οι Ευρωπαϊκές αναμετρήσεις

Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας.

Πλούσια αθλητική δράση και σήμερα Σάββατο (08/11) με τις αναμετρήσεις στα εγχώρια αλλά και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να ξεκινούν από νωρίς.

Πιο συγκεκριμένα στις 13:45 ξεκινάει το ντέρμπι δικεφάλων στο γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την ΑΕΚ με στόχο την έβδομη σερί νίκη του στη Women's Football League. H αναμέτρηση θα έχει ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2.

Στις 14:00 (Action 24) ο Ηρακλής υποδέχεται στο Καυτανζόγλειο τον ΠΑΣ Γιάννινα στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League 2. Στις 14:30 (Cosmote Sport 3) η Μπλακμπερν φιλοξενεί τη Ντέρμπι για τη δεύτερη κατηγορία του Αγγλικού ποδοσφαίρου.

Στη Premier League η δράση ξεκινάει επίσης από νωρίς με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αγωνίζεται εκτός έδρας με τη Τότεναμ (14:30, Nova Sports Premier League). Λίγο αργότερα στις 17:00 η Έβερτον αντιμετωπίζει τη Φούλαμ (Nova Sports Premier League) και η Γουέστ Χαμ τη Μπέρνλι (Nova Sports Start). Τέλος, στις 19:30 η Άρσεναλ θα φιλοξενηθεί από τη Σάντερλαντ (Nova Sports Premier League) και στις 22:00 η Γούλβς από τη Τσέλσι (Nova Sports Premier League).

Στη La Liga και την Ισπανία η Χιρόνα υποδέχεται στις 15:00 την Αλαβές (Nova Sports 1). Στις 17:15 η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα θα φιλοξενήσει τη Οσασούνα (Nova Sports 1), στις 19:30 η Ατλέτικο Μαδρίτης τη Λεβάντε (Nova Sports Prime) και στις 22:00 η Εσπανιολ τη Βιγιαρεάλ.

Στη Bundesliga της Γερμανίας στις 16:30 η Χόφενχαϊμ θα αναμετρηθεί με τη Λειψία (Nova Sports Start), η Ουνιόν Βερολίνου με τη Μπάγερν Μονάχου (Nova Sports 3), η Λεβερκούζεν με τη Χάιντενχαϊμ (Nova Sports 4) και το Αμβούργο με τη Ντόρτμουντ (Nova Sports 2), ενώ στις 19:30 η Κολωνία θα αγωνιστεί στη έδρα της Γκλάντμπαχ.

Τέλος στη Serie A στις 16:00 η Κόμο αντιμετωπίζει τη Κάλιαρι (Cosmote Sport 2), η Λέτσε την Βερόνα (Cosmote Sport 4), στις 19:00 η Γιουβέντους τη Τορίνο (Cosmote Sport 2) και στις 21:45 η Πάρμα τη Μίλαν (Cosmote Sport 2).

Στο ελληνικό πρωτάθλημα της Superleague για σήμερα είναι προγραμματισμένη μόνο μία αναμέτρηση, εκείνη της ΑΕΛ Novibet κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (17:00, Cosmote Sport 1).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας